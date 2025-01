En los últimos días, Rayo Vallecano de España confirmó la salida de James Rodríguez para lo que resta de la campaña. Ante ello, varios equipos de Sudamérica, México y MLS han mostrado su interés por contratar al talentoso volante colombiano. Uno de ellos era Banfield de Argentina, en el que juega el portero peruano Diego Romero.

Sin embargo, el periodista César Luis Merlo informó que el '10' rechazó la propuesta del Taladro. "James Rodríguez no jugará en Banfield. El futbolista, a través de su entorno, agradeció por la propuesta, pero le comunicó al club que por ahora no tiene pensado regresar", publicó el comunicador en su cuenta de 'X'.

¿Qué otros equipos quieren fichar a James Rodríguez?

Según las últimas informaciones de la prensa internacional, León de México, Boca Juniors de Argentina y Junior de Barranquilla de Colombia son los principales candidatos para contratar al volante de la selección colombiana.

Además, el volante creativo tendría ofertas de clubes del medio oriente. Recordemos que el '10' ya estuvo en un equipo de Qatar hace algunos años.

¿En qué clubes jugó James Rodríguez?

James Rodríguez, reconocido mundialista, ha tenido la oportunidad de destacar en diversos clubes a lo largo de su carrera futbolística. Entre ellos, se destaca su brillante paso por el Real Madrid y el Bayern Múnich en el fútbol europeo.

Envigado FC (Colombia) - 2006-2008

(Colombia) - 2006-2008 Banfield (Argentina) - 2008-2010

(Argentina) - 2008-2010 Porto (Portugal) - 2010-2013

(Portugal) - 2010-2013 Monaco (Francia) - 2013-2014

(Francia) - 2013-2014 Real Madrid (España) - 2014-2020

(España) - 2014-2020 Bayern Múnich (Alemania) - 2017-2019 (préstamo)

(Alemania) - 2017-2019 (préstamo) Everton (Inglaterra) - 2020-2021

(Inglaterra) - 2020-2021 Al Rayyan (Catar) - 2021-2022

(Catar) - 2021-2022 Olympiakos (Grecia) - 2022-2023

(Grecia) - 2022-2023 São Paulo (Brasil) - 2023-2024

(Brasil) - 2023-2024 Rayo Vallecano (España) - 2024.

Diego Romero habló sobre su llegada a Banfield

Hace algunos días, Diego Romero brindó sus primeras declaraciones como jugador de Banfield y señaló que su meta es no volver al fútbol peruano en los próximos años.

"Destaco mucho la intensidad que hay aquí. El esfuerzo que dan los chicos por sobresalir es impresionante. Me dicen que ataque más la pelota, que pueda anticipar la trayectoria del balón y eso me va a ayudar. Intensidad hay en todos lados. En la 'U' me tocó estar con buenos preparadores de arqueros y siento que me han ayudado mucho para poder estar acá", manifestó.

"Estoy contento por lo que pude lograr en Universitario, estuve desde chico, en el 2018, llegué a los 16 año. Desde menores me sentí muy respaldado. Gracias a Dios salí bicampeón. Ahora con mucha confianza y temple para afrontar lo que viene", agregó.