Christian Cueva se encuentra en boca de todos no solo por su 'novela' con Cienciano de Cusco, sino también por su incursión en la música junto a su pareja, Pamela Franco. En el ámbito deportivo, en 2024 no le fue tan bien a 'Aladino', en el primer semestre estuvo sin equipo, mientras que para el Torneo Clausura se vistió con la camiseta del Papá y anotó un gol. En ese sentido, en el último programa de 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, un mundialista con Colombia elogió la faceta artística del volante de la selección peruana.

El invitado del reciente espacio digital fue Juan Fernando Quintero, quien recientemente se consagró en la Copa Sudamericana con Racing de Gustavo Costa, entrenador que salió bicampeón con Alianza Lima en 2003 y 2004, años en que la 'Foquita' brilló con la camiseta blanquiazul, lo que le permitió emigrar al PSV Eindhoven.

'Juanfer' Quintero se rinde ante Christian Cueva

En el citado programa del canal de YouTube de Jefferson Farfán, el jugador colombiano habló sobre su amistad con el cantante cafetero Maluma. Por ello, 'Cucurucho' tocó el tema de la faceta de Christian Cueva como cantante. Ante ello, Quintero tuvo palabras de elogios para el mediocampista peruano.

“Mi hermano es artista. Es un fenómeno. La verdad que uno ve los jugadores que son de la posición de uno, lo conozco. (...) Le mando un saludo grandísimo, me alegra que hoy en día esté bien. Lo admiro mucho y lo vi siempre. Los colombianos lo conocemos, a ustedes también (a Farfán y Guizasola)”, expresó el campeón de la Sudamericana.

En la charla, aprovechó para bromear con el peinado de 'Aladino'. “Ese ‘cab***’ tiene un peinado que nunca se le cae. Yo quiero saber cuál es esa gomina o cera, lo que sea (risas)”, manifestó entre risas.

Cienciano le renovaría contrato a Christian Cueva por todo el 2025

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el conjunto cusqueño y 'Aladino' se encontrarían cerca de acordar la renovación del vínculo contractual. De esta manera, el volante tendrá la chance de alcanzar su mejor nivel y así retornar a la selección peruana de Jorge Fossati.

"Cienciano del Cusco y Christian Cueva cerca de acordar la renovación por todo el 2025", se lee en el tuit del comunicador.

Directivo de Cienciano se había pronunciado sobre la faceta de Cueva como cantante

En conversación con la prensa cusqueña, Guido Gallegos, directivo de Cienciano, había dicho que el asunto de Christian Cueva aún debía analizarse y que todo se definiría en una charla entre los altos mandos de la institución. Además, cuando fue consultado sobre la faceta como cantante de 'Aladino', el dirigente fue tajante al responder que fue fichado por el 'Papá' como futbolista profesional y no como artista.

“Parte de sus colegas de la prensa de espectáculos, viven de lo que hace o no Cueva. Me imagino que no habría TikTok o diarios que pongan portadas con Cueva y con Pamela. Es un tema recurrente. A él lo hemos traído como jugador y no como cantante”, aseguró.