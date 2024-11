“Táchira tiene la presión de ganar”: ¿qué equipo llega mejor a la gran final de la Liga FutVe 2024?

Deportivo Táchira y Carabobo se enfrentarán desde este domingo 1 de diciembre en la gran final de la Liga FutVe 2024, que se jugará a partidos de ida y vuelta. El Granate llega de conquistar el Torneo Apertura, mientras que el Carrusel Aurinegro hizo lo propio con el Clausura tras vencer 4-1 en la definición precisamente al cuadro valenciano. ¿Quién llega en mejores condiciones a este nuevo enfrentamiento?

La República Deportes conversó con Stefany Álvarez, periodista deportiva venezolana de TVL, para analizar los antecedentes, el presente y las estrategias de tachirenses y carabobeños en la previa a una final que disputará su encuentro de ida en el Polideportivo de Pueblo Nuevo.

Táchira, de menos a más: "trajeron incorporaciones importantes"

El Deportivo Táchira no tuvo el mejor inicio del año, ya que ni siquiera clasificó a los cuadrangulares finales del Torneo Apertura. "Cambió muchas figuras del campeonato 2023. Jugadores importantes salieron del equipo, como Yerson Chacón, Gonzalo Ritacco, Giovanni Ramos; pero se mantuvo el mismo cuerpo técnico. Llegaron nuevas incorporaciones, pero cuando sales de jugadores importantes y llegan otros nuevos, es como volver a empezar", señala Álvarez.

Este periodo de adaptación, sumado a la coincidencia del Apertura con la Copa Libertadores, habrían complicado al equipo al inicio de la temporada, según la periodista. "Pero como el formato del torneo venezolano te permite reivindicarte en la segunda parte del año, creo que eso lo entendió bien el cuerpo técnico que en ese entonces lideraba Eduardo Saragó", añade.

Luego de este periodo de adaptación, el equipo "ya estaba consolidado", de acuerdo con Álvarez, quien agrega que "trajeron algunas incorporaciones muy importantes como Roberto Rosales, un lateral de gran jerarquía".

¿Qué falló con Carabobo en la final del Clausura?

Sobre el Carabobo FC, la cronista destaca que fue "el equipo más regular del año", ya que no solo fue campeón del Apertura, sino que además terminó primero en su cuadrangular del Clausura. ¿Qué pasó en la final del Clausura, entonces?

"El profesor Merino, para mí uno de los mejores entrenadores de la temporada, plantea mal el partido, porque decide desesperar al Táchira. No tocaba la pelota, sino que trataba más bien de jugar un poquito con el arbitraje. Me sorprendió mucho que hacían tiempo en los primeros 20 minutos y no es la forma de asumir una final, y para colmo se quedó con uno menos de manera meritoria durante la mayor parte del partido", destaca la comentarista, en referencia a la expulsión de Leonardo Aponte.

No obstante, Stefany Álvarez también desliza que Carabobo pudo haber desechado a propósito su posibilidad de ganar el Clausura y, con ello, el título absoluto: "Creo que Merino experimentó algo para una final que no le resultó, y ahora, supongo, hará las cosas diferentes para la final absoluta. Pero yo lo veo como eso, un mal planteamiento de partido, porque ciertamente Carabobo ha tenido una temporada sobresaliente".

¿Quién tiene más chances de llevarse la final de la Liga FutVe?

Álvarez señala como principal favorito al Deportivo Táchira, debido a su mayor jerarquía y experiencia en finales, pero también afirma que eso mismo, sumado al hecho de que cumple 50 años de historia, le coloca mayor presión al Aurinegro.

Maurice Cova está llamado a ser una de las grandes figuras del Táchira en al final de la Liga FutVe. Foto: Liga FutVe

"Táchira corre con el inmenso honor de contar con una hinchada enorme. Cuando tienes el partido (de ida) en San Cristóbal, se crece bastante. (...) Creo que Carabobo va a corregir sus errores, pero estoy segura que Táchira va a hacer todo lo posible por tratar de repetir un marcador así (4-1), que le pueda dar la mayor seguridad posible. También creo que la vuelta va a ser complicada, porque la gente en Valencia está muy ilusionada con que Carabobo gane por primera vez un título nacional, y va a llenar el Misael Delgado".

En cuanto a los llamados a ser protagonistas por ambos equipos, la comunicadora venezolana lo tiene muy claro: "En Deportivo Táchira, lo de Maurice Cova es impresionante porque fue elegido como mejor jugador de la temporada 2023, cuando salieron campeones, y es de los mejores jugadores en la temporada actual. Es el goleador de Táchira, el capitán y como ingrediente adicional jugó en Carabobo hace algunos años".

Por Carabobo, Álvarez destaca a Edson Tortolero: "Es uno de los goleadores del torneo, tiene más goles que Cova, pero bueno, es delantero. También fue jugador de Táchira, salió campeón con ellos en 2021. Si Carabobo hubiera tenido un juego de mayor posesión en la final del Clausura, donde hubiesen hecho jugar más y mejor a Tortolero, creo que hubiese puesto en aprietos a Táchira".