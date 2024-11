Juego Magallanes vs Caribes HOY EN VIVO: ¿qué canal transmite el partido por la semana 8 de la LVBP 2024-25?

El juego de Magallanes vs Caribes por la LVBP va a ser en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Foto: composición LR/Magallanes/Caribes

La transmisión del juego de Magallanes vs Caribes HOY EN VIVO, por la jornada del 28 de noviembre en la LVBP 2024-2025, estará a cargo de las señales de ByM Sport y BeisbolPlay en Venezuela y el resto del mundo, respectivamente. La Nave Turca ha sufrido serios daños en sus últimos 10 juegos: un total de seis derrotas alejaron a los filibusteros del segundo lugar, por lo que ganarle a la Tribu es vital para recuperar terreno. No obstante, los aborígenes aún no tiran la toalla.

Juego Magallanes vs Caribes HOY EN VIVO por la LVBP 2024 12:28 ¿Dónde ver el juego de Magallanes vs Caribes HOY EN VIOV? El juego irá por las señales de ByM Sport y BeisbolPlay.

Mira cada detalle del juego de Magallanes vs Caribes HOY por la semana 8 de la LVBP 2024.

¿A qué hora es el juego de Magallanes vs Caribes HOY por la LVBP 2024-2025?

A las 7.00 p. m. de Venezuela, dará inicio el juego entre Magallanes vs Caribes. Revisa el listado de horarios país por país:

Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (Miami, Nueva York): 6.00 p. m.

República Dominicana, Puerto Rico: 7.00 p. m.

México (zona del centro), Nicaragua, Estados Unidos (Chicago, Texas): 5.00 p. m.

México (zona del Pacífico): 4.00 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles, Las Vegas): 3.00 p. m.

Argentina, Chile, Brasil: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite el juego de Magallanes vs Caribes HOY EN VIVO?

La señal de ByM Sport va a transmitir el juego entre magallaneros y aborígenes en toda Venezuela.

¿Dónde ver Magallanes vs Caribes EN VIVO ONLINE?

La plataforma de BeisbolPlay ofrecerá la cobertura vía streaming del encuentro.

Juego Magallanes vs Caribes: abridores para hoy, 28 de noviembre

Magallanes: Junior Guerra

Caribes: Gabriel Alguilera.

*Según El Emergente.