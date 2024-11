Luego de la derrota frente a Argentina en la Bombonera, la selección peruana quedó en una situación crítica con miras al tramo final de las Eliminatorias 2026. Uno de los que se mostró más mortificado por la caída en Buenos Aires fue el goleador histórico Paolo Guerrero, quien sorprendió con sus palabras sobre su futuro en el combinado nacional.

El delantero de Alianza Lima puso en duda su permanencia en la Bicolor y remarcó que no sabe si estará presente para los partidos de marzo del 2025 ante Bolivia y Venezuela.

Miguel Araujo revela conversación con Paolo Guerrero

En medio de este panorama, el defensor Miguel Araujo reveló la conversación que sostuvo Paolo Guerrero con sus compañeros durante el partido frente a Argentina. El central de 30 años indicó que las palabras del 'Depredador', sobre si fue su último partido en la selección peruana, los sorprendió.

"A nosotros en la charla interna nos dijo algo así, nos cayó como un baldazo de agua fría porque es nuestro referente, es nuestro ídolo, nos cayó frío esa noticia. (...) No sé si un jugador se prepare para el retiro, me imagino como Paolo transpira fútbol", sostuvo en diálogo con Radio Ovación.

Por otra parte, el defensor del Portland Timbers de la Major League Soccer se refirió al recambio generacional presente en el equipo de Jorge Fossati.

"Me siento muy bien para aportarle a la Selección y mi club, lo mejor que puedo dar. Me considero un líder dentro y fuera del campo, trato de apoyar a todos. El bajón ha sido porque nos tocó jugar con equipos muy fuertes, el cambio generacional nos pegó la verdad, antes teníamos jugadores que todos jugaban en el extranjero", puntualizó.

"Estamos fuertes de cabeza. Le competimos a una Colombia que vino de jugar una final de Copa América, a un Uruguay que viene muy bien, contra Chile nos faltó el juego porque ellos jugaron muy bien, generamos chances, pero no tuvimos la suerte suficiente de concretar. No estuvimos finos, la gente no se sintió tanto, era un partido tenso en las tribunas que más miraban que alentaban, no se sintió como en el Estadio Nacional, que la gente está un poco más cerca, y el rival siente más la presión", agregó sobre los recientes resultados de la Blanquirroja.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su retiro de la selección peruana?

Apenas se consumó la caída 1-0 contra el equipo de Messi y compañía, Paolo Guerrero puso en duda su continuidad con la selección peruana para los siguientes partidos de Eliminatorias.

"No sé si estaré en marzo, no puedo decir si seguiré jugando por mi selección. Eso sí, no soy un cobarde, nunca voy a abandonar el barco, siempre voy a estar para mis compañeros, para lo que el profe me pida", manifestó.