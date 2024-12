La conexión entre Deyvis Orosco y su primo Bill ha llegado a un momento crucial, marcado por un enfrentamiento mediático que abarca derechos sobre la música de Johnny Orosco, el difunto líder de la banda Néctar. Además, el uso del apellido familiar en las trayectorias artísticas de ambos jóvenes se ha convertido en un tema de controversia y disputa familiar.

Deyvis Orosco se defiende tras críticas



Después de todo el problema mediático entre Deyvis Orosco y su primo Bill, el ‘Bomboncito’ de la cumbia decidió romper su silencio ante las cámaras de ‘Amor y fuego’ para comentar sobre la situación. Como se sabe, varios usuarios están en su contra por intentar sabotear la carrera de su joven familiar.



Inicialmente, Deyvis Orosco intentó excusarse para evitar dar declaraciones, resaltando que se tratan de temas legales. “Los temas legales los ve mi área legal. Hace mucho tiempo dejé de ser una persona, me convertí en un producto”, detalló al reportero.

No obstante, cuando le consultaron sobre la prohibición a su primo Bill sobre el uso del apellido Orosco, Deyvis resaltó que existe un trasfondo que la gente desconoce. “Lamento que el público no esté enterado del trasfondo de los temas que hay internos y no voy a entrar en detalles, voy a enfocarme solo en mi carrera”, añadió tajantemente.

¿Dardo contra Andrea San Martín?



Asimismo, Deyvis Orosco se defendió al señalar que no tiene la capacidad de tomar todas las decisiones, en clara referencia a un supuesto sabotaje a la carrera de su primo Bill, a pesar de que otros lo estén interpretando de esa manera. “Soy un artista como todos, me dicen, como si fuera el todopoderoso y no es así”, sentenció.



Por otro lado, el programa de espectáculos también le consultó a Deyvis Orosco sobre las críticas que Andrea San Martín hizo en su contra, pero el cantante aseguró que prefiere no ahondar en ese tema: “Por un tema de respeto a mi familia, no tengo nada que decir. Hace algunos años estoy casado y esa relación se terminó hace 12 años”.

Todo indicaría que el problema mediático entre Deyvis Orosco y su primo Bill aún continuará, aunque al joven músico parece ya no afectarle, pues continúa con sus presentaciones y usando su apellido materno pese a las prohibiciones.