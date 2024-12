La selección peruana afronta su momento más complicado y, luego de perder ante Argentina, cerró el año en el último lugar de las Eliminatorias 2026. El equipo comandado por Jorge Fossati no tiene margen de error y se jugará todas sus chances en la próxima fecha doble de marzo. En ese sentido, el futbolista Christian Cueva se animó a hablar sobre su ausencia en la Bicolor y no dudó en agradecerle al estratega uruguayo por el apoyo que le brindó.

'Aladino' fue uno de los jugadores que no volvió a ser considerado por el popular 'Nonno' luego de la Copa América 2024. Si bien el habilidoso volante logró tener continuidad con Cienciano en el tramo final de la Liga 1, todavía se encuentra muy lejos del nivel que lo hizo brillar en la Blanquirroja.

Christian Cueva alista su regreso a la selección peruana

A pesar de no afrontar un buen momento futbolístico y ser noticia por su incursión en la música, el atacante de 33 años remarcó que mantiene la ilusión de volver a la selección peruana para afrontar los partidos de marzo ante Bolivia y Venezuela.

"Yo mismo me extraño. Son momentos que uno disfrutó y es feliz. Espero y estoy seguro de que así será: nuevamente estar en mi selección, defendiendo a mi país y representándolo como siempre lo he hecho", mencionó en diálogo con Radio Karibeña.

Por otra parte, el exjugador de Alianza Lima no dudó en elogiar el gesto que tuvo Fossati mientras se encontraba lesionado y sin club. "Siento un respeto por él. La verdad, en el momento más difícil de mi carrera me dio una llamada y me invitó a entrenar en la selección, en la Videna. Le envío un abrazo al profe y decirle que el próximo año... marzo es mío", agregó.

Números de Christian en el 2024

En Cienciano, Christian Cueva jugó un total de 8 partidos en el Torneo Clausura 2024, en los que 'Aladino' registró un gol y ninguna asistencia. Cueva anotó en la última fecha de la Liga 1 2024 frente a Unión Comercio.

En cuanto a la selección peruana, solo participó en 3 compromisos. Su último cotejo con el combinado nacional fue en la derrota 2-0 ante Argentina por la Copa América 2024.

¿Cuál es el valor de Christian Cueva?

Según el portal Transfermarkt, el volante de 33 años posee una cotización actual de 350.000 euros, uno de sus valores más bajos de su carrera en los últimos años.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

El próximo partido de la selección peruana en las Eliminatorias al Mundial 2026 será ante Bolivia por la fecha 13 del certamen en marzo de 2025 en Lima. Luego de este compromiso, los de Jorge Fossati tendrán una decisiva visita a Venezuela.

¿Qué partidos le quedan a Perú en las Eliminatorias 2026?

A la Bicolor le quedan 6 encuentros por jugar: tres de local y tres de visitante.

Perú vs Bolivia

Venezuela vs Perú

Colombia vs Perú

Perú vs Ecuador

Uruguay vs Perú

Perú vs Paraguay.

¿Cómo marcha Perú en las Eliminatorias?

Con la victoria de Chile ante Venezuela en Santiago, lo que significó el primer triunfo de Ricardo Gareca al mando de la Roja, la selección peruana es última en la clasificación con 6 puntos.