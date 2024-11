USCIS: formulario obligatorio que el inmigrante debe presentar para trabajar el 2025 en Estados Unidos

Cuando un inmigrante desea trabajar en Estados Unidos, uno de los requisitos fundamentales es completar y presentar el formulario I-9. Este documento, conocido como Verificación de Elegibilidad de Empleo, es necesario para confirmar que el individuo está autorizado legalmente para trabajar en el país.

El formulario I-9 es parte de un proceso establecido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), que busca garantizar que tanto los empleadores como los empleados cumplan con las leyes laborales federales. A continuación, explicamos qué es este formulario y cómo debe ser completado correctamente.

El USCIS realiza entrevistas a los solicitantes de ciudadanía para evaluar su conocimiento del inglés y de la historia de los Estados Unidos. Foto: Diario Las Américas

¿Qué es el formulario I-9?

El formulario I-9 es una declaración oficial que verifica la identidad de un trabajador y su derecho a trabajar en los Estados Unidos. Todos los empleadores deben solicitar este formulario a sus empleados, tanto si son ciudadanos estadounidenses como si son extranjeros, en el momento en que comienzan a trabajar para la empresa. Este formulario no solo se presenta una vez, sino que también debe ser actualizado periódicamente, especialmente si hay un cambio en el estatus migratorio del trabajador.

¿Cómo llenar el formulario I-9 correctamente?

El formulario I-9 se divide en tres secciones principales:

Sección 1: Información del empleado : En esta parte, el empleado debe proporcionar su nombre completo, dirección, fecha de nacimiento y estado migratorio. Además, el trabajador debe firmar una declaración jurada confirmando que toda la información proporcionada es verdadera.

: En esta parte, el empleado debe proporcionar su nombre completo, dirección, fecha de nacimiento y estado migratorio. Además, el trabajador debe firmar una declaración jurada confirmando que toda la información proporcionada es verdadera. Sección 2: Verificación del empleador : El empleador es responsable de revisar los documentos de identificación del empleado, como el pasaporte o la tarjeta de residente permanente ( Green Card ), y asegurarse de que el trabajador tiene derecho a trabajar en EE. UU. El empleador debe completar esta sección dentro de los tres días posteriores al inicio del empleo.

: El empleador es responsable de revisar los documentos de identificación del empleado, como el pasaporte o la tarjeta de residente permanente ( ), y asegurarse de que el trabajador tiene derecho a trabajar en EE. UU. El empleador debe completar esta sección dentro de los tres días posteriores al inicio del empleo. Sección 3: Revalidación o reempleo: Esta sección solo se completa si un empleado ha cambiado de estatus migratorio o si el permiso de trabajo ha expirado.

Es importante recordar que el empleador debe mantener una copia del formulario I-9 para cada empleado durante el tiempo que trabaje en la empresa, y, si es posible, por un año después de que termine su relación laboral.

Consecuencias de no completar el formulario I-9

No completar el formulario I-9 de manera adecuada o no mantener registros puede resultar en sanciones para el empleador, que van desde multas hasta la pérdida de la capacidad para contratar nuevos empleados. Además, no cumplir con la normativa también podría afectar la capacidad del trabajador para obtener un empleo legal en el país.