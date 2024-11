Uno de los sectores que ha sido muy cuestionado en Alianza Lima durante la temporada 2024 fue el arco. Ángelo Campos, Franco Saravia y Ángel de la Cruz no dieron la talla en algunas oportunidades y fueron criticados en varios partidos. Debido a esto, la institución victoriana buscaría un nuevo portero para el siguiente curso y uno de los nombres que apareció en el radar fue el de Diego Romero, reciente bicampeón con Universitario de Deportes.

El futbolista de 23 años no ha gozado de mucha titularidad en el cuadro merengue y ha mostrado su deseo de buscar equipo para ganar minutos, por lo que Alianza Lima buscaría intentar contactarlo. Sin embargo, esta no será una transacción fácil y no solo porque Romero es hincha de Universitario, sino que existen dos importantes razones sobre el arquero que determinarían su no llegada a la tienda victoriana: su contrato y su millonaria cláusula.

En L1 Radio, el periodista Gustavo Peralta habló acerca de este interés y reveló que la única manera en la que el arquero salga de Universitario sería para un cuadro del exterior: "Diego Romero tiene contrato con Universitario hasta 2027 y una cláusula de salida con un monto bastante elevado, bastante importante, que supera entiendo el millón de dólares y hasta un poco más. Además, esta cláusula es para equipos del extranjero".

Diego Romero es convocado habitualmente a la selección peruana. Foto: composición GLR.

¿Qué dijo Diego Romero sobre su futuro?

Luego de lograr el bicampeonato, Diego Romero declaró para la prensa y dejó en duda su continuidad en Universitario de Deportes para la próxima campaña.

"Felicidad por lo que se pudo conseguir, fue un reto muy grande. Sabíamos que teníamos que campeonar en el centenario, que era primordial y gracias a Dios se pudo dar", indicó.

"Uno como jugador, lo repito, siempre busca lo mejor para uno, así sea hincha de un club. A veces dicen que es mejor dejar la casa para buscar algo mejor. Siento que puede pasar eso. Uno no sabe, tendría que arreglar bien las cosas", añadió.

Los números de Diego Romero en el 2024

En la temporada 2024, Diego Romero apenas ha disputado siete encuentros con Universitario de Deportes, debido a que el titular fue el uruguayo Sebastian Britos.

En total, el arquero de 23 años recibió cuatro goles y dejó su valla invicta en tres oportunidades. Actualmente, su carta pase está valorizada en 700.000 euros, según el portal especializado Transfermarkt.

Además, el joven guardameta jugó el sudamericano sub-23 con la selección peruana. En este certamen, fue titular indiscutible y tuvo una gran actuación.