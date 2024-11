Alianza Lima ya se encuentra elaborando su plantel para la temporada 2025, luego de no haber podido lograr el título nacional de la Liga 1 2024. Por ello, el club íntimo tendría en la mira al arquero Diego Romero, quien salió bicampeón con Universitario de Deportes y que integra la selección peruana.

El periodista Marcello Merizalde reveló esta información en sus redes sociales. "Sucede que a Alianza Lima sí le interesa Diego Romero", publicó en su cuenta oficial de 'X'.

¿Qué dijo Diego Romero sobre su futuro?

Luego de lograr el bicampeonato, Diego Romero declaró para la prensa y dejó en duda su continuidad en Universitario de Deportes para la próxima campaña.

"Felicidad por lo que se pudo conseguir, fue un reto muy grande. Sabíamos que teníamos que campeonar en el centenario, que era primordial y gracias a Dios se pudo dar", indicó.

"Uno como jugador, lo repito, siempre busca lo mejor para uno, así sea hincha de un club. A veces dicen que es mejor dejar la casa para buscar algo mejor. Siento que puede pasar eso. Uno no sabe, tendría que arreglar bien las cosas", añadió.

Los números de Diego Romero en el 2024

En la temporada 2024, Diego Romero apenas ha disputado siete encuentros con Universitario de Deportes, debido a que el titular fue el uruguayo Sebastian Britos.

En total, el arquero de 23 años recibió cuatro goles y dejó su valla invicta en tres oportunidades. Actualmente, su carta pase está valorizada en 700.000 euros, según el portal especializado Transfermarkt.

Además, el joven guardameta jugó el sudamericano sub-23 con la selección peruana. En este certamen, fue titular indiscutible y tuvo una gran actuación.

Ferrari reveló reacción de Diego Romero por frustrado pase al extranjero

En una entrevista para el programa 'D&T', Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, contó que el arquero Diego Romero mostró su incomodidad porque no lo dejaron partir al extranjero en la temporada 2024.

"En ese momento, hubo una decisión que se tuvo que tomar, porque llegaron dos ofertas por Romero; y Britos viniendo como arquero campeón (Liverpool de Uruguay), mejor arquero del torneo, habiendo tapado todos los partidos, posible convocatoria a la selección uruguaya, y tú decías va a ser difícil que el segundo tape", dijo.

"Tener a dos arqueros de gran nivel, tanto Britos como Romero para nosotros es un lujo porque podemos tener un arquero para la Copa y el campeonato local", añadió.

"Me senté con Romero y lo tomó mal, nosotros tenemos una proyección de venta futura importante porque va a ser el arquero de la selección por muchos años. Había que tener una conversación con él, y ahora celebrando el título se me acerca, me abraza y me dice gracias. ¿En su momento que te dijo no me hagas esto déjame ir? Se paró y tiró la puerta, con eso ya tienen una idea de cómo fue la conversación", concluyó.