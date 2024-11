James Rodríguez 'explotó' en plena entrevista tras derrota de Colombia: "Una hue******"

La selección colombiana sufrió una sorpresiva derrota frente a Ecuador en la fecha 12 de las Eliminatorias 2026. El equipo comandado por Néstor Lorenzo cayó 1-0 en el Metropolitano de Barranquilla y, de esta manera, sumó su segunda derrota consecutiva. Al finalizar el cotejo, uno de los que evidenció su malestar por los goles que fallaron los cafeteros fue el volante James Rodríguez.

El experimentado futbolista del Rayo Vallecano de España fue muy autocrítico sobre el nivel de sus compañeros y lamentó todas las chances de gol que desperdiciaron.

James Rodríguez 'explotó' tras derrota de Colombia

Luego de la caída contra los de Sebastián Beccacece, James Rodríguez utilizó un fuerte calificativo para referirse al error de su equipo previo al golazo del ecuatoriano Enner Valencia.

"Queríamos ganar estos 6 puntos, en Uruguay se nos fue el partido al final y hoy, digámoslo así, por una huevonada, en el primer tiempo (se pierde). Un gol que no nos deben hacer empezando Hemos tenido chances, en Bolivia perdemos el partido por eso, porque no hacemos los goles. Y el fútbol es de hacer los goles, si no los haces, pierdes", sostuvo en plena entrevista.

"Todavía falta mucho, queríamos acabar (el año) bien, es duro. Al final, falta mucho tiempo y tenemos que coger consciencia porque en estos 2 partidos no hemos estado bien y hay que plantearse muchas cosas", agregó en relación con las chances de Colombia de regresar a un Mundial.

¿Qué partidos le restan a Colombia en las Eliminatorias?

La selección colombiana volverá a ver acción en las Eliminatorias en marzo del 2025. Entre sus próximos rivales figuran Brasil, Paraguay y Argentina.

Brasil vs. Colombia

Colombia vs. Paraguay

Colombia vs. Perú

Argentina vs. Colombia

Colombia vs. Bolivia

Venezuela vs. Colombia.

¿Cómo marcha Colombia en las Eliminatorias?

La Albiceleste es líder de las Eliminatorias y tiene 3 puntos de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores, Uruguay y Colombia.