Perú busca la hazaña en la Bombonera: Conoce el renovado once de Fossati para vencer a Argentina

La selección peruana se jugará la vida en las Eliminatorias Sudamericanas hoy cuando enfrente a Argentina en la Bombonera. Los dirigidos por Jorge Fossati están obligados a sumar de a tres para seguir soñando con un objetivo que muchos ven lejano y hasta descartado al ver la tabla de posiciones.

La Bicolor se ubica en el penúltimo lugar, solo por encima de Chile, y la expectativa por vencer a Argentina en la Bombonera no es la más alta. Y es que, si bien son once contra once y esto es fútbol, la Albiceleste buscará limpiarse el rostro tras la derrota obtenida ante Paraguay la fecha pasada.

Para este partido, Fossati armará un ‘cerrojo’ de garantía con el regreso de Carlos Zambrano (ante Chile cumplió el castigo que recibió por parte de la Conmebol, por altercado con oficiales del VAR en el duelo contra Brasil), pero no sería la única novedad en la pizarra del Nono. Este es el once que trabajó Videna antes del viaje a Buenos Aires: Gallese; Araujo, Zambrano, Callens; Polo, Castillo, Sonne, Peña, Advíncula; Valera y Guerrero.

“Argentina es un rival diferente; son ampliamente favoritos. Por eso, tendremos una estrategia distinta a la que usamos contra Chile. Debemos ir con humildad, lo que no significa bajar la cabeza ante nadie. Tenemos que neutralizar lo máximo posible y aprovechar las oportunidades para lastimarlos cuando se presenten”, sostuvo Fossati.

Los tros objetivos de Argentina

El actual campeón del mundo deberá celebrar si no desea perder el primer lugar del ranking FIFA. Tras la victoria de Francia ante Italia en la UEFA Nations League, los bleus están momentáneamente en el primer lugar y eso permanecerá si la Albiceleste no derrota a Perú. Mientras que de darse la sorpresa y si la Blanquirroja logra ganar a domicilio, el equipo de Lionel Scaloni podría descender hasta el tercer lugar del ranking FIFA, siempre y cuando España supere a Suiza.

Cabe indicar que Argentina ha ganado solo un partido de sus últimos cuatro por eliminatorias, mientras que empató ante Venezuela y perdió ante Colombia y Paraguay. Además, perdió en la Bombonera ante Uruguay. “Viendo las eliminatorias y cómo vienen los puntajes, uno se da cuenta de lo difícil que es. Perú necesita los puntos y lo hará difícil. Más allá de que hayamos perdido el otro día, el equipo seguirá su línea y continuará intentando”, declaró Lionel Scaloni, DT argentino.

Adicional a ello, este compromiso también quedará marcado por una mala racha que Lionel Messi desea romper, pues igualó una marca adversa que solamente había atravesado con el Barcelona en 2014 y 2016. Y es que por tercera vez en su carrera ha sufrido tres derrotas consecutivas: dos con Inter Miami en la MLS y una en la caída en Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

Es un cotejo en el que ambas selecciones se juegan algo, pese a su distinta realidad