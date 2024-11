La noche de este lunes 18 de noviembre, la selección peruana arribó a Argentina para lo que será su duelo ante la Albiceleste. En su llegada al hotel de concentración, Jorge Fossati tuvo un cruce de palabras con la policía de ese país, puesto que no le permitieron saludar a los hinchas peruanos que llegaron hasta el lugar para alentar a la Bicolor. "No me lo puede prohibir", gritó el estratega.

Sucede que el 'Nonno' intentó acercarse junto con algunos jugadores de su plantel hacia el lado donde se encontraban algunos fanáticos. No obstante, la policía impidió su paso varias veces y no logró agradecerle la hinchada por llegar a apoyarlos.

Jorge Fossati tuvo altercado con policía de Argentina

"¿Cómo puede ser que no podamos ir hasta acá a saludar a la gente?", manifestó Jorge Fossati totalmente indignado. El DT uruguayo intentó de diversas maneras acercarse a la hinchada, pero no tuvo éxito alguno.

Posteriormente, al ver que iba a ser imposible estar con la hinchada, procedió a dirigirse al interior del hotel de concentración. Es preciso señalar que los fanáticos no pudieron realizar el clásico banderazo y tuvieron que juntarse en pequeños grupos en distintas partes del lugar.

Jorge Fossati apuntó contra los periodistas en la antesala del Perú vs Argentina

En la rueda de prensa de este lunes 18, el entrenador de la selección peruana 'disparó' contra los periodistas tras las constantes preguntas sobre su futuro si no logra un resultado positivo en cada encuentro. Además, volvió a remarcar que la promesa de poder dar lo mejor de su parte le hizo a los hinchas y no a la prensa.

"Sinceramente, esa mentalidad de que si mañana me sacan o no me sacan es un problema de ustedes (periodistas), mío no es. Tengo muchos años en esto del fútbol y conozco bien mi profesión. Sé cuándo puedo estar tranquilo y cuándo no, porque la promesa le hice al aficionado peruano, no a ustedes (la prensa) ni a nadie en especial, sino al hincha. Les prometimos dar todo de nuestra parte y eso es lo que estamos haciendo desde el primer día. Después, si alguien me escuchó o alguien leyó que en algún lado dijera que prometía resultados, entonces el que dijo eso mintió", declaró Jorge Fossati ante los medios.

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs Argentina?

El encuentro entre la Bicolor y la Albiceleste se disputará este martes 19 de noviembre en La Bombonera, estadio de Boca Juniors. El partido se jugará desde las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina).