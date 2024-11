El entrenador de la selección argentina se pronunció sobre la línea de 5 que utiliza Jorge Fossati. Además, sorprendió al compararlo con el Inter de Milán. Video: ESPN.

"Creo que Fossati siempre ha jugado línea de 5, no sé si mañana jugará diferente, pero yo no creo un equipo defensivo. No necesariamente por jugar con línea de 5 sos defensivo. El Inter de Milán juega así y es el equipo más ofensivo del fútbol europeo. Entonces, no creo que sea un equipo defensivo, tiene jugadores interesantes", sostuvo en conferencia de prensa.