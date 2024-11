Neymar, uno de los futbolistas más destacados de Brasil en los últimos tiempos, podría regresar al equipo que lo vio nacer futbolísticamente. Según informes recientes, el delantero habría llegado a un entendimiento con el Santos para vestir nuevamente la camiseta que marcó el inicio de su carrera profesional. Sin embargo, su salida del Al-Hilal aún depende de resolver aspectos contractuales con el club saudí. Este movimiento no solo promete revitalizar la carrera del jugador, sino también brindar un impulso significativo al Peixe, que celebra su regreso a la élite del fútbol brasileño.

El posible retorno de Neymar al Santos llega tras un periodo complicado en Arabia Saudita, donde una serie de lesiones limitaron su participación en el Al-Hilal. Estas circunstancias motivaron al delantero a replantear su futuro y optó por una vuelta a casa que podría ser clave para recuperar su mejor nivel. Mientras los hinchas del Santos sueñan con su regreso, el jugador y su entorno trabajan para concretar los detalles de la desvinculación con su actual club.

Neymar llega a un acuerdo con Santos para el 2025

El Santos y Neymar avanzaron significativamente en las negociaciones para que el astro brasileño vuelva a formar parte de sus filas en 2025. César Luis Merlo, periodista especializado en transferencias, confirmó que ambas partes ya tienen un acuerdo verbal. El siguiente paso será la rescisión del contrato de Neymar con el Al-Hilal, que lo vincula hasta mediados de 2025.

César Luis Merlo confirmó que Neymar llegó a un acuerdo para unirse a Santos en la próxima temporada. Foto: captura

“Neymar, listo para volver a Santos. El club donde debutó ya tiene un acuerdo con el futbolista, de 32 años. Se trabaja en la rescisión del Al Hilal y la idea es anunciarlo una vez que termine el torneo que marcó el regreso del Peixe a la máxima categoría de Brasil”, escribió el comunicador a través de sus redes sociales.

De esta forma, ‘Ney’ volvería a Brasil tras confirmarse el regreso de Santos a la primera división de Brasil luego de descender en 2023. Como recordamos, el exBarcelona debutó en el Peixe en 2009, cuando apenas tenía 17 años, y se mantuvo hasta 2013, año en el que fue fichado por el club catalán, que pagó 88 millones de euros por sus servicios.

El regreso de Neymar al Santos es un proyecto que genera gran expectativa en el fútbol sudamericano. El jugador, que alcanzó la cima de su carrera en Europa con los culés y el Paris Saint-Germain, ahora tiene la oportunidad de reencontrarse con sus raíces. Además, este movimiento podría representar un punto de inflexión tanto para su carrera como para el Santos, que confía en su experiencia y calidad para competir al más alto nivel.

Neymar jugó en Santos de 2009 a 2013 y ganó una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana. Foto: EFE

Neymar sufre nueva lesión y Al-Hilal rescindiría su contrato

La etapa de Neymar en el Al-Hilal ha estado marcada por altibajos, principalmente debido a las lesiones que mermaron su rendimiento. Su última dolencia, sufrida en un partido contra Esteghlal FC por la Liga de Campeones Asiática, fue el detonante que aceleró las conversaciones para una posible salida. En el club saudí, el atacante no logró establecerse como pieza clave, lo que llevó a la institución a plantearse la rescisión de su contrato.

Esta última lesión se dio apenas dos partidos después de recuperarse luego de mantenerse lejos de las canchas durante un año. En aquella ocasión, ‘Ney’ se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de su pierna izquierda durante un la derrota de Brasil por 2 a 0 contra Uruguay por las Eliminatorias 2026.

Presidenta de Palmeiras destruye a Neymar

Previo a la oficialización de su acuerdo con Santos, Neymar era voceado en diversos equipos de la liga brasileña, como Palmeiras, cuya presidenta negó tajantemente su fichaje y tuvo duras palabras contra el astro. En entrevista con Universo Online, Leila Pereira, aseguró que el Verdao “no es un departamento médico”, en referencia a las lesiones sufridas por ‘Ney’.

“Neymar no llegará a Palmeiras, este club no es un departamento médico. Quiero invertir en alguien que venga inmediatamente, que pueda jugar mañana si el entrenador así lo desea. No aceptaré que fichemos a un jugador que no está en condiciones de jugar”, aseveró.