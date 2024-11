Neymar vuelve a ser el centro de atención en el fútbol brasileño, pero esta vez no por sus goles o regates. El delantero, quien enfrentó un difícil periodo debido a constantes lesiones, ha sido tema de conversación tras las declaraciones de Leila Pereira, presidenta del Palmeiras. La dirigente rechazó rotundamente la posibilidad de incorporar al astro a su plantilla y argumentó que el club busca futbolistas en óptimas condiciones físicas.

Esta postura surge en medio de especulaciones sobre el regreso de Neymar al fútbol sudamericano, un tema que dividió opiniones entre aficionados y expertos. Mientras algunos ven con buenos ojos que el jugador retome su carrera en Brasil, otros cuestionan su estado físico y su impacto dentro y fuera de la cancha. Las palabras de Pereira dejan claro que, al menos en Palmeiras, no hay lugar para alguien que no esté al 100%.

¿Qué dijo la presidenta de Palmeiras sobre el fichaje de Neymar?

Leila Pereira no dejó espacio para la ambigüedad en sus declaraciones. Durante una entrevista al medio Universo Online, la presidenta de Palmeiras fue tajante al afirmar que el club no está interesado en fichar a Neymar. El motivo que dio fue que el Verdao necesita jugadores que estén a disposición del entrenador y en óptimas condiciones físicas.

“Neymar no llegará a Palmeiras, este club no es un departamento médico. Quiero invertir en alguien que venga inmediatamente, que pueda jugar mañana si el entrenador así lo desea. No aceptaré que fichemos a un jugador que no está en condiciones de jugar”, aseveró Pereira en sus declaraciones.

Asimismo, indicó que la edad del exjugador de Santos también influye en su decisión de no contar con él. “Yo cuido de mis jugadores. Y también tiene relación con la edad, el tiempo de contrato. Son algunas premisas que instauré cuando entré como presidente, son premisas básicas”, precisó.

El contexto de estas afirmaciones es relevante. Neymar tuvo que lidiar con una serie de lesiones que marcaron su carrera en los últimos años. La más reciente, una ruptura del ligamento cruzado anterior y del menisco en 2023, lo dejó fuera de las canchas por más de un año. Aunque regresó brevemente a la actividad en noviembre de 2024, una nueva lesión muscular lo apartó nuevamente, lo que alimentó las dudas sobre su capacidad de mantener un nivel competitivo.

¿Neymar volverá a Santos?

El futuro de Neymar parece cada vez más incierto, aunque un regreso al Santos, el club donde inició su carrera, no está descartado. El delantero expresó en varias ocasiones su deseo de vestir nuevamente la camiseta que lo vio nacer futbolísticamente. Sin embargo, el Santos enfrenta su propia realidad: un fichaje de esta magnitud podría significar un desafío financiero y deportivo.

Neymar se lesionó de gravedad en 2023 durante el partido contra Uruguay por las Eliminatorias 2026. Foto: AFP

A pesar de ello, tal parece que Neymar se vestirá de Peixe en 2025. Así lo aseguró César Luis Merlo, quien aseguró que el brasileño ya tiene un acuerdo con el club, que aseguró su regreso a la primera división, y se espera pueda desligarse de Al-Hilal en los próximos días.

“Neymar, listo para volver a Santos. El club donde debutó ya tiene un acuerdo con el futbolista, de 32 años. Se trabaja en la rescisión del Al Hilal y la idea es anunciarlo una vez que termine el torneo que marcó el regreso del Peixe a la máxima categoría de Brasil”, señaló el periodista en sus redes sociales.