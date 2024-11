Los hinchas de la selección peruana tienen muchas expectativas del clásico del Pacífico entre Perú vs Chile de este viernes 15 de noviembre, no solo porque es un crucial compromiso que podría acabar con las aspiraciones de uno de los equipos para clasificar al Mundial 2026, sino también por el regreso de Ricardo Gareca a suelo incaico tras su paso exitoso al mando de la Bicolor.

Este cotejo por la jornada 11 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, en consecuencia, tiene un aliciente en el enfrentamiento entre Jorge Fossati y el 'Tigre', exentrenador de la Blanquirroja. En ese sentido, el 'Nonno', en conferencia de prensa previo al duelo, se refirió a este choque entre estrategas experimentados y lo minimizó.

Jorge Fossati minimiza enfrentamiento con Ricardo Gareca en el Perú vs Chile por Eliminatorias

En la última conferencia de prensa en el marco del clásico del Pacífico por las clasificatorias al Mundial 2026, el DT de la Blanquirroja le quitó importancia al duelo que sostendrá en el Estadio Monumental con el entrenador de la Roja y resaltó que no tiene desafíos personales con nadie.

"Para mí no cambia nada. No digo que no cambie para los jugadores porque hay varios aquí que lo tuvieron como entrenador mucho tiempo. Pero, en lo particular, no cambia nada. Una vez me lo preguntaron cuando recién asumía la selección peruana para el partido en la Copa América. Yo dije que jugaba Perú vs Chile y punto, que yo no tengo desafíos personales", apuntó el 'Nonno'.

Jorge Fossati enfrentó a Ricardo Gareca en la Copa América 2024

Para Jorge Fossati no es nuevo chocar con Ricardo Gareca. En la Copa América 2024, el último 21 de junio, Perú y Chile empataron 0-0 por la primera fecha del grupo A del torneo continental. Los dirigidos por el 'Nonno' no pasaron de la igualdad pese a que tuvieron varias ocasiones de gol frente a los del 'Tigre'.

Sin embargo, en esta oportunidad, Gareca se medirá con sus exdirigidos en suelo peruano, en un estadio especial para ambos entrenadores: el Monumental de Universitario.

¿A qué hora juegan Perú vs Chile por Eliminatorias?

El Perú vs Chile se disputará este viernes 15 de noviembre en el Estadio Monumental a partir de las 8.30 p. m. En territorio nacional, la transmisión por TV del clásico del Pacífico se podrá seguir a través de ATV y América TV, en señal abierta, y Movistar Deportes, por cable.

Perú vs Chile: posible alineación de la Bicolor

Para este encuentro, Jorge Fossati no podrá contar con Pedro Gallese (suspensión por amarillas), Bryan Reyna (suspensión por amarillas), Carlos Zambrano (sancionado) ni Renato Tapia (lesión). Después de mucho tiempo, Carlos Cáceda volverá a la portería de la Bicolor.

Perú: Carlos Cáceda; Aldo Corzo, Miguel Araujo, Alexander Callens; Andy Polo, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Oliver Sonne, Luis Advíncula; Alex Valera y Paolo Guerrero.

Perú vs Chile: posible alineación de la Roja

Por su parte, Ricardo Gareca consideraría a Arturo Vidal desde el arranque para buscar el triunfo en el recino de Universitario de Deportes.