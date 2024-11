El proceso clasificatorio a Rusia 2018 significó para la selección peruana asistir al Mundial luego de 36 largos años y el artífice de dicha proeza fue Ricardo Gareca, quien tomó el mando de la Bicolor en 2015. Sin embargo, las Eliminatorias a Qatar 2022 no fue como toda la afición nacional esperaba y la Blanquirroja quedó eliminada en el repechaje frente a Australia. Esa caída propició que el 'Tigre' no decidiera renovar con la FPF y, en esa línea, el periodista Erick Osores expuso los detalles de esas negociaciones.

Ahora, el 'Tigre' es entrenador de la selección chilena y visitará el Estadio Monumental para el Perú vs Chile, crucial partido que definirá el destino de los 2 equipos que ocupan los últimos puestos de la tabla de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este reencuentro de Gareca con sus exdirigidos será el próximo viernes 15 de noviembre a las 8.30 p. m.

Ricardo Gareca no la pasa bien al mando de la selección chilena. Foto: AFP

Erick Osores reveló pormenores del contrato que Gareca rechazó para renovar con la selección peruana

En el programa de YouTube 'Erick y Gonzalo', el mencionado comunicador contó que a Ricardo Gareca le propusieron el mismo salario que ganaba en la Bicolor, pero con una gran diferencia: 60% durante las clasificatorias y el otro 40% cuando finalizara. Al final, el DT argentino decidió no renovar y buscar nuevos aires.

"A mí (Arturo) Ríos me contó cómo fue la negociación con Gareca. Le pregunté por ese caso, que no había pasado mucho tiempo desde la negociación fallida, y su percepción fue que Gareca no aceptó seguir reuniéndose con ellos. Le ofrecieron el mismo ingreso, pero 60% en el transcurso de las Eliminatorias y 40% cuando termine", relató.

Por otro lado, Osores resaltó que, lo que ganaba en Perú, otras selecciones no lo pagarían. "Eso era para bajarle el precio a Gareca, que claramente es un DT fuera de órbita. Lo que Gareca ganaba en Perú no se lo paga otra selección. Perú tenía que ser sensato", añadió el periodista.

Erick Osores lanza advertencia a los hinchas de la selección peruana

Erick Osores recordó lo que sucedió con Lionel Messi durante el triunfo 2-0 que consiguió Argentina ante Perú por la primera rueda de las Eliminatorias. Aquella vez, algunos aficionados de la Blanquirroja ingresaron al campo de juego del Estadio Nacional para abrazar a la 'Pulga' y n quiere que ocurra lo mismo con Ricardo Gareca. "A eso iba, que no se repita un ejemplo como el de Messi, que fue desagradable. Yo no podía creerlo. Yo sé que los niños quieren a Messi y entiendo la ilusión (...)", dijo.