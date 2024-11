La selección peruana afrontarán una fecha decisiva en las Eliminatorias 2026. El equipo comandado por Jorge Fossati tendrá la dura misión de vencer a Chile y Argentina; sin embargo, para sorpresa de muchos aficionados, el experimentado entrenador del combinado nacional decidió dejar fuera de ambos cotejos al lateral Marcos López, quien solo contaba con una fecha de suspensión.

En medio de este panorama, el exfutbolista Diego Rebagliati se animó a opinar sobre los motivos que habrían llevado al 'Nonno' a no considerar al exdefensor de Sporting Cristal para el duelo contra la Albiceleste.

Marcos López es internacional con la selección peruana. Foto: GLR

Rebagliati revela curiosa estrategia de Fossati

De acuerdo al ahora comentarista, el motivo para no tener a Marcos López en el partido contra los de Lionel Scaloni es que 'apuntará todas sus balas' para lograr los 3 puntos contra Chile de Ricardo Gareca.

"Creo que es un nuevo mensaje de Fossati: todas las miradas están en el primer partido, el segundo importa menos; todo se centra ante Chile. Lo que no nos puede volver a pasar es que vayamos a Buenos Aires y perdamos jugadores para los partidos frente a Bolivia y Venezuela", mencionó en el programa Movistar Deportes.

"(...) En el partido con Brasil, que era un partido menos importante, te terminó costando 4 jugadores (Gallese, Zambrano, López y Bryan Reyna). El mensaje de Fossati, dentro del grupo, de repente es 'muchachos no seamos tan tontos', no perdamos jugadores. No empecemos a perder el partido ante Venezuela y Bolivia que son en marzo", concluyó.

¿Por qué Fossati no convocó a Marcos López?

Luego de realizar sus primeros entrenamientos en la Videna, el estratega Jorge Fossati mencionó por qué no citó al lateral del Copenhague de la Superliga Danesa.

"A Marcos lo trajimos en la misma situación en octubre, pero no estaba Miguel (Trauco). Me parece que hay que tener un poco de cuidado, si en lo previo no lo ves claro como opción uno u opción dos. Hacerlo venir, un viaje de 24 horas, para después no integrar ni el banco, no me parece prudente", sostuvo en conferencia de prensa.

¿Cuándo juega la selección peruana?

La selección peruana se enfrentará a Chile el próximo viernes 15 de noviembre, mientras que el duelo ante Argentina será el martes 19 de noviembre.