La selección peruana se alista para la nueva fecha doble de las Eliminatorias 2026 rumbo al próximo Mundial. En esta jornada de noviembre, Perú recibirá a Chile y visitará a Agentina en La Bombonera. En ese sentido, este domingo 3 de noviembre, Jorge Fossati anunció la lista de 29 jugadores convocados. Poco después de hacerse oficial la nómina, se conoció que dos futbolistas fueron sancionados por la FIFA por los hechos ocurridos ante Brasil en la última fecha.

Según el periodista de RPP Kevin Pacheco, Carlos Zambrano y Marco López, quien no ha sido convocado para esta fecha doble, fueron sancionados por la Federación Internacional de Fútbol Asociación con una fecha por los hechos que sucedieron en el encuentro ante Brasil.

Carlos Zambrano y Marco López fueron sancionados con una fecha por la FIFA

El jugador de Alianza Lima fue sancionado por "insultar a un oficial Conmebol del partido ante Brasil" y no podrá jugar ante la selección chilena que dirige Ricardo Gareca. En el caso de Marco López, "la fecha de suspensión se da tras atentar contra el sistema VAR ante los brasileños". El futbolista de Copenhague no fue convocado por Jorge Fossati y su ausencia no afectará el planteamiento del DT charrúa.

Lista de convocados de la selección peruana para el reinicio de las Eliminatorias 2026

Son 29 jugadores los que Jorge Fossti decidió convocados para enfrentar a Chile y Argentina.

Arqueros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero, Diego Enríquez.

