El pasado domingo 3 de noviembre, la selección peruana anunció la lista de convocados para la próxima fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 2026. Entre las principales ausencias de la nómina de la Bicolor se encuentran Joao Grimaldo, Pedro Aquino, André Carrillo y Marcos López. Posteriormente, Jorge Fossati brindó una conferencia de prensa, en la que explicó su decisión de no citar al lateral izquierdo del Copenhague de Dinamarca.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre Marcos López?

Jorge Fossati indicó que no convocó a Marcos López para estos encuentros de la selección peruana. El uruguayo explicó que el motivo principal de su ausencia está relacionado con la suspensión de una fecha que recibió en el encuentro contra Brasil.

"A Marcos lo trajimos en la misma situación en octubre, pero no estaba Miguel (Trauco). Me parece que hay que tener un poco de cuidado, si en lo previo no lo ves claro como opción uno u opción dos. Hacerlo venir, un viaje de 24 horas, para después no integrar ni el banco, no me parece prudente", manifestó.

Jorge Fossati habló sobre el regreso de Paolo Guerrero

Por otro lado, Jorge Fossati se pronunció sobre el retorno de Paolo Guerrero a la convocatoria de la selección peruana para la próxima jornada doble de las Eliminatorias 2026.

"Consideramos que ha pasado esas etapas y demuestra estar en condiciones de volver a la selección peruana, así que no creo que le extrañe a nadie. Desde un principio he sido muy claro en cuanto a que más allá de la edad, el jugador tiene que mostrar vigencia y presente, más allá de que tenga 20 años o 50, por esa razón Paolo está acá", señaló.

Lista de convocados de la selección peruana para el reinicio de las Eliminatorias 2026

Jorge Fossati anunció la lista de convocados de la selección peruana para los duelos contra Chile y Argentina por la fecha doble de noviembre de las Eliminatorias 2026.