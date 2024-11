Carlos Palacios fue uno de los grandes ausentes en la lista de convocados que presentó Ricardo Gareca para al partido ante Perú por las Eliminatorias 2026. Luego de su polémica salida de la selección chilena previo a la goleada ante Colombia en Barranquilla, La 'joya' de Colo-Colo le consultaron sobre su ausencia en el combinado sureño y no pudo evitar incomodarse.

Después de su actuación en el triunfo del conjunto albo ante Deportes Iquique, el cual los dejó con la primera opción para ganar el título nacional, el talentoso jugador de 24 años dejó una tajante respuesta sobre su presente en La Roja. "Estoy en Colo-Colo, pregúntame de Colo-Colo. Estamos acá y vamos a salir campeones el próximo domingo", fue su evasiva respuesta mientras se retiraba.

¿Por qué Ricardo Gareca no volvió a convocar a Carlos Palacios?

De acuerdo a los reportes de la prensa chilena, la no consideración de Carlos Palacios no pasaría por una lesión, pues no tuvo mayores problemas para jugar el duelo contra Iquique. El motivo por el que Ricardo Gareca no decidió citarlo guardaría relación con lo acontecido después de la caída ante Brasil en Santiago.

"En aquella ocasión el futbolista esgrimió problemas personales (para ser desconvocado), aunque había versiones que señalaron que lo hizo para jugar por Colo Colo los duelos pendientes", mencionó el medio 'Alairelibre'.

Carlos Palacios es una de las figuras del Colo-Colo de Chile. Foto: Cooperativa.cl

Lista de convocados de la selección chilena

Arqueros: Brayan Cortes, Lawrence Vigouroux, Vicente Reyes

Brayan Cortes, Lawrence Vigouroux, Vicente Reyes Defensas: Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales

Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales Volantes: Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Vicente Pizarro, Williams Alarcón, Esteban Pavez, Diego Valdés, Luciano Cabral

Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Vicente Pizarro, Williams Alarcón, Esteban Pavez, Diego Valdés, Luciano Cabral Delanteros: Darío Osorio, Alexander Aravena, Maximiliano Guerrero, Lucas Cepeda, Eduardo Vargas Gonzalo Tapia y Felipe Mora.

¿Cuándo juegan Perú vs Chile por Eliminatorias 2026?

El compromiso entre la selección peruana y su similar de Chile está programado para el viernes 15 de noviembre de 2024, en una jornada clave para ambos combinados. El elenco de Jorge Fossati llega a este partido con la urgencia de sumar puntos para acercarse a los puestos de clasificación al Mundial de 2026.