Solo falta una jornada más para que se termine el Torneo Clausura 2024, fecha que definirá la suerte de Alianza Lima, aspirante al título de la Liga 1, y Universitario, campeón defensor del certamen. Ambos clubes llegarán empatados en puntaje a su partido final, aunque los cremas tienen la ventaja de contar con una mayor diferencia de goles que sus 'compadres', una estadística que podría ser decisiva para determinar al ganador del torneo corto.

Previo a los partidos que disputarán íntimos y estudiantiles, Carlos Zambrano se refirió a lo que ha sido la actuación de Alianza Lima en la Liga 1 Te Apuesto 2024 y también sobre esta última jornada del Torneo Clausura.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre Universitario en este cierre del Torneo Clausura?

En una entrevista para el programa deportivo 'Fútbol Champan', el popular 'León' aseguró que Universitario no es el mejor equipo del Perú esta temporada, ya que ganaron el Torneo Apertura por diferencia de goles y no por puntos, lo que significa que todo estuvo peleado. En ese sentido, Zambrano pRecisó que Alianza Lima también ha estado en la lucha por el título, pero siente que le restan méritos.

"En los clásicos no hay favoritos. Sporting Cristal se jugaba muchas cosas, no es que estaba muerto. La 'U' ya sale a excusarse que no estaban bien y todo. Cristal estuvo muy bien. Dicen que Universitario está bien, que fue mejor este año, que mejor jugó, pero el Apertura lo ganó por goles. Aquí no hablemos que es el mejor equipo porque por puntaje aún no ha ganado. Este Clausura también se va a definir por goles. Tampoco hablemos que es el mejor. Puede jugar mejor, pero no es el mejor equipo", dijo en un primer momento.

Carlos Zambrano registra un gol en el Torneo Clausura 2024. Foto: Luis Jiménez/La República

El cental de la selección peruana reconoció que Universitario ha ganado partidos con rivales directos, lo que le puede dar ventaja en la definición por el título. Asimismo, dejó un picante comentario al manifestar que espera que Los Chankas no vuelvan a caer goleador como en la última fecha del Apertura.

Como se recuerda, el cuadro de Andahuaylas perdió por un abultado marcador en el Monumental, lo que permitió que el equipo de Fabián Bustos se declare ganador del primer torneo corto del año por encima de Sporting Cristal.

"En el acumulado lo ganamos nosotros el año pasado, no hablemos de acumulado entonces. La 'U' ganó los partidos claves. Ojalá que Chankas no haga lo que hizo en el Apertura, que le metan 4 no es normal eso", agregó.

Carlos Zambrano se refirió a su futuro en Alianza Lima

El 'Káiser' reconoció que tiene predisposición para quedarse en Alianza Lima la próxima temprada, pero precisó que eso depende de los directivos del cuadro íntimo. Su continuidad se concretaría al final de la temporada. Carlos Zambrano se unió al cuadro íntimo después de haber iniciado el Torneo Apertura y firmó hasta el final de la presente campaña.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

El cuadro íntimo recibirá a Cusco FC por la jornada 17 del Torneo Clausura 2024. El partido está programado para este domingo 3 de noviembre a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) en Matute.