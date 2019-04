Festival de vóley se vivirá en Trujillo

Trujillo. Quedó todo listo para que mañana se dispute el cuadrangular de vóley denominado Copa Trujillo 2019, desde las 3:00 de la tarde, en el coliseo cerrado Gran Chimú.

En esta ocasión participarán las escuadras de Universitario de Deportes, Universidad César Vallejo (Lima), Selección de Trujillo y Team Estrellas, encabezada por Mirtha Uribe. Este evento es organizado por Entrenarte Eventos.

“Este evento es un termómetro para ver cómo responde el aficionado trujillano y así se vengan más competencias nacionales a nuestra ciudad”, indicó Carlos Goicochea, presidente de la Liga de Vóley de Trujillo.

Los organizadores de la Copa Trujillo 2019 anunciaron la presencia de las voleibolistas Mirtha Uribe, Mabel Olemar, Yessenia Uceda, Alexandra Muñoz, Andrea Ampuero, Keith Meneses, Sandra Chumacero, Andrea Chumacero.

La jornada se inicia a las 2:00 de la tarde con los duelos entre la Universidad César Vallejo vs. Sport Libertad (categoría infantil) y 3:00 p.m. Defensor Nápoli vs. Amauta Vóley Club (categoría infantil). A las 4:00 de la tarde Universitario de Deportes vs. Selección de Trujillo y 6:30 de la tarde Team Estrellas vs. Universidad César Vallejo.

“Invitamos a todo el aficionado trujillano a esta jornada de vóley de primer nivel y con presencia de voleibolistas reconocidas. Este evento será una gran fiesta”, indicaron Jeffrey Ortega y Marco Arroyo, organizadores.