Alianza Lima: Las frases que dejó Miguel Ángel Russo en su presentación oficial

Con una sonrisa de oreja a oreja, el estratega argentino Miguel Ángel Russo fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Alianza Lima. El extécnico de Boca Juniors estuvo acompañado por Renzo Ratto y Gustavo Zevallos.

Miguel Ángel Russo respondió a todas las interrogantes de la prensa, las cuales cubrieron sus expectativas al llegar a Alianza, la forma en que jugarán sus equipos, su papel en la contratación de refuerzos, la Copa Libertadores, el torneo local y el mensaje a los hinchas 'íntimos'.

En esta notagalería puedes ver una recopilación de las frases más reveladoras de Russo en torno a esta nueva aventura en cuadro 'blanquiazul'.

- "Contento de estar en un club grande, con un desafío importante".

- "Seguir creciendo es lo más importante".

- "La forma de juego es siempre la misma, según lo que hablemos con los jugadores y sus características".

- "Nos ha tocado un grupo muy difícil, tenemos que tomar las cosas con calma".

- "El torneo local también es importante. Todo lo que juegue Alianza es importante".

- "Vivo aprendiendo, es la clave de este juego".

- "Lo de Pablo (Bengoechea) fue muy bueno".

- "A los refuerzos los conozco, los he seguido, solo me falta hablar con ellos".

- "La idea es campeonar, uno viene con la idea de cosas grandes".

- "Yo solo prometo trabajo, estoy muy ilusionado".

- "Sabía de todos los fichajes, tengo contacto permanente".

- "No es un retroceso llegar a Alianza, yo estoy contento, si no estuviera contento no hubiera venido".