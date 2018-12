Alianza Lima: El entrenador que le dio un campeonato y no volvió a dirigir en primera

Con motivo de su centenario, Alianza Lima quiso asegurar el Descentralizado 2001, además de evitar repetir la nefasta actuación que los marginó al sétimo lugar la temporada anterior. Para lograrlo, la directiva íntima, dirigida por Alberto Masías, realizó millonarias contrataciones entre las que destacaron Marko Ciurlizza, Palhinha y Paulo Autuori.

Mientras tanto, en las divisiones menores del club, asumía el liderazgo un experimentado Bernabé Herráez.

En el apertura, Alianza Lima y Sporting Cristal compartieron el primer lugar con 46 puntos y forzaron una definición del torneo en el Estadio Nacional. Los blanquiazules vencieron con goles de Henry Quinteros y Roberto Holsen.

Para el torneo clausura, los 'íntimos' sufrieron, además de una crisis económica, importantes bajas en su plantel: A la salida del goleador Eduardo Esidio, se sumó la partida de Ciurlizza y Paulo Autuori al Botafogo.

Los íntimos, en busca de un entrenador para su equipo optaron por Ivan Brzic, a quien los resultados no acompañaron y abandonó el club al poco tiempo. La segunda opción fue Bernabé Herraez, que por aquel momento obtenía importantes logros en las 'canteras' del club.

Fue precisamente el español quien condujo a los íntimos a la final del campeonato, aunque sus números no fueran alentadores: 3 victorias, 8 empates y 4 derrotas.

En la final, los íntimos derrotaron a Cienciano, ganador del Clausura, en Matute por 1 a 0. En la vuelta, cayeron por el mismo resultado y definieron desde los doce pasos al Campeón Nacional.

Es así como Alianza Lima consiguió el campeonato en el año de su centenario de la mano de Bernabé Herraez quien, curiosamente, no volvió a dirigir a un equipo de primera división.

"Luego de ganar el titulo, la gente en el aeropuerto me pedía que no me fuera" indicó el español un tiempo después. Sin embargo su decisión estaba tomada: Volvería a dirigir en las divisiones menores, categoría en la que siempre le fue bien y en la que no repetiría los angustiosos momentos de aquel año.

Fue esta decisión la que le ha permitido viajar por el mundo, volviendo a nuestro país en 2015 para dirigir una charla organizada por la USMP enfocada, precisamente, en la formación de menores.