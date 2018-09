Real Madrid vs Roma: así puedes ver EN VIVO duelo por la Champions League

Real Madrid vs. Roma miden fuerzas este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu por la primera jornada del Grupo F de la Champions League 2018/19. Duelo entre blancos y romanos EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE vía FOX Sports / Univisión / Facebook inicia este miércoles desde las 2:00 p.m. - hora peruana.

Los merengues, ganadores de las tres últimas ediciones, quieren demostrar que son un mejor equipo desde la salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín. Y qué mejor manera de hacerlo que ante los ojos del mundo, en Europa.

Real Madrid tiene a prácticamente toda su plantilla disponible y la única duda que tiene el DT Julen Lopetegui está en la protería. ¿Keylor Navas o Thibaut Courtois?

"No voy a decir absolutamente nada al respecto. Siento que tenemos una magnífica solución en la portería y, juegue quien juegue, vamos a estar bien representados en ese puesto", dijo sobre esa incógnita Lopetegui.

En la previa del Real Madrid vs. Roma, Sergio Ramos, capitán blanco, dejó en claro que ellos se ven competentes para lograr un cuarto título consecutivo.

¿Real Madrid es menos sin Cristiano Ronaldo?

"No me parece justo hablar de si es peor este Real Madrid sin Cristiano. En Italia, como en España, se emiten juicios con demasiada prisa. Asensio es un jugadores que me gusta muchísimo porque es el futuro del Real. No es Cristiano pero trabaja muy bien para el equipo y lo que expresa en el juego tiene un nivel muy alto", respondió en la previa el estratega de la Roma, Eusebio di Francesco.

Además, agregó que: "Este club en su vida futbolística es conocido como el Real Madrid no como Real Ronaldo, por lo que estoy convencido de que seguirá ganando mucho".

La Roma, que fue la gran sorpresa la temporada pasada en la Champions League llegando hasta semifinales, donde Liverpool le puso final a sus ilusiones, esperan emular lo mismo o hasta mejorar dicho rendimiento.

"Nadie nos habría preguntado el año pasado si pensamos repetir", dijo su técnico. "Después de lo hecho las espectativas aumentan, por lo que tenemos que mejorar nuestro rendimiento. Hicimos algo extraordinario y es lo que intentaremos repetir".

A la misma hora, pero en Rusia, el CSKA de Moscú y Viktoria Plzen de República Checa, otros integrantes de la zona, chocarán por la Champions League 2018/19.

Horarios para ver el Real Madrid vs. Roma EN VIVO ONLINE por la Champions League

Honduras - 1:00 p.m.

Guatemala - 1:00 p.m.

México - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Panamá - 2:00 p.m.

Perú - 2:00 p.m.

Costa Rica - 3:00 p.m.

Venezuela - 3:00 p.m.

Paraguay - 3:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Uruguay - 4:00 p.m.

Brasil - 4:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Canales para ver el Real Madrid vs. Roma EN VIVO ONLINE por la Champions League

FOX Sports

Facebook de la Champions League

Champions League APP

Univisión Deportes

Real Madrid vs. Roma EN VIVO ONLINE vía FOX Sports por la Champions League

Relatos: Raúl Taquini

Comentarios: Martín Liberman

Real Madrid vs. Roma: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Champions League

Real Madrid: Navas, Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo, Casemiro, Isco, Kroos, Asensio, Bale y Benzema.

Roma: Olsen, Kolarov, Marcano, Fazio, Manolas, Florenzi, Pellegrini, De Rossi, Cristante, Under, Dzeko.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Real Madrid vs. Roma?

