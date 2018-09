El inesperado mensaje de Douglas Costa tras escupir en la cara a rival

El partido entre Juventus y Sassuolo quedará grabado en el tiempo como el estreno goleador de Cristiano Ronaldo con la ‘Vecchia Signora’ en la Serie A y también por la conducta antideportiva de Douglas Costa con Federico Di Franceso. El brasileño entró en nerviosismo tras el descuento de la visita y perdió los papeles en el último minuto.

El volante de 28 años entró con dureza, encaró a Di Franceso y le metió un codazo después del gol del senegalés Khouma Babacar. El árbitro Sará Daniele Chiffi observó la acción e inmediatamente le mostró la tarjeta amarilla. Pero, el exBayernMunich continuaba discutiendo con el jugador del Sassuolo y le escupió en la cara.

El videoarbitraje verificó las imágenes del altercado y avisó al juez de que el castigo debía ser mucho mayor, y el jugador vio la tarjeta roja directa.

Despues de todo este episodio desagradable, Douglas Costa utilizó sus redes sociales para disculparse con sus compañeros, hinchas e insitución por su mal comportamiento en el campo de Turín porque no corrresponde a la actitud que siempre ha mostrado a lo largo de su carrera.

“Me gustaría disculparme con todos los fanáticos de la Juventus por esta reacción engañosa en el juego de hoy. También me disculpo con mis compañeros de equipo, que siempre están conmigo en momentos hermosos y malos. Es feo, lo sé y pido disculpas a todos por esto. Dejo en claro que esta actitud aislada no se corresponde con lo que siempre he demostrado en mi carrera”, expresó Costa.