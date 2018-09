Juventus vs Sassuolo EN VIVO: primer gol de Cristiano Ronaldo en Serie A [VIDEO]

Cristiano Ronaldo anotó el primer gol del Juventus vs. Sassuolo, el cual se juega en el Allianz Stadium de Turín por la cuarta fecha de la Serie A. El portugués aprovechó un grosero error de un defensa rival para anotar su primera anotación en el fútbol italiano y sacar ese grito de desahogo que llevaba durante tres jornadas.

Cuando el reloj marcaba los 49 minutos del primer tiempo, la Juventus tuvo un córner a favor y la pelota llegó casi hasta el punto del punto de penal hasta donde estaba Bonucci, quien sacó un remate y el balón casi termina en gol.

Sin embargo, un zaguero del Sassuolo, en vez de mandar el esférico afuera de la cancha, lo impactó contra el palo y cayó justo para el pie derecho de Cristiano Ronaldo, quien esperaba de cazador para darle a la Juventus su primer gol en este encuentro.

Cristiano Ronaldo, tras darle la ventaja a la 'Vecchia Signora', no pudo contener su alegría por anotar su primer gol en la Serie A y lo fue a celebrar con la tribuna con un grito contenido. Sus compañeros, uno por uno, fueron a abrazarlo y felicitarlo; además, como se puede ver en el video que fue subido a YouTube, su hijo y novio también se contagiaron del júbilo que provocó 'CR7'.

Cristiano Ronaldo, a sus 33 años, acaba de conseguir un récord más en su exitosa carrera como futbolista. El astro portugués, con su reciente anotación con Juventus, acaba de anotar su gol 400 en 517 partidos. En el Real Madrid hizo 311, en Manchester United consiguió 84, en el Sporting de Lisboa convirtió 2 y ahora otros 2 con el vigente campeón de Italia.

Count it! That's league goal 4⃣0⃣0⃣ for @Cristiano in 517 matches:

311 - Real Madrid

84 - Manchester United

3 - Sporting CP

2 - Juventus



