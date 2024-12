Estos son los objetos que debes tirar a la basura antes de que inicie el 2025

La limpieza general del hogar se convierte en una actividad clave para lograr un ambiente más funcional y saludable. Deshacerse de objetos acumulados no solo mejora el entorno físico, sino que también tiene un impacto positivo en la salud mental. Es por ello que, Rachel Rosenthal, experta en organización, destaca la importancia de despejar el espacio para comenzar el 2025 con una mentalidad renovada.

En este artículo, presentaremos los objetos que, según la especialista en organización, son los que se deben desterrar de tu hogar a puertas de iniciar 2025.

Es importante deshacerse de los objetos que ya no utilices. Foto: Aire Santa Fe

1. Decoraciones antiguas

Las decoraciones navideñas que ya no utilizas ocupan espacio innecesario. Según Rosenthal, es poco probable que vuelvas a usar esos adornos guardados en cajas. Deshacerte de ellos te permitirá hacer espacio para nuevas decoraciones que realmente disfrutes y utilices en las festividades venideras.

2. Juguetes en desuso

Revisar los juguetes acumulados en casa es esencial. Presta atención a aquellos que tus hijos ya no utilizan o que tienen piezas faltantes. Este proceso no solo libera espacio para nuevos regalos, sino que también ayuda a reducir el desorden. Si la tarea parece complicada, es recomendable realizarla cuando los niños no están presentes.

3. Utensilios de cocina

Es común acumular utensilios de cocina, especialmente aquellos utilizados para preparar delicias navideñas. Si no los has usado en todo el año, es probable que ya no los necesites. Rosenthal sugiere que recuperar ese espacio en la cocina permite una organización más eficiente para los artículos que realmente usas a diario.

4. Accesorios y ropa que ya no uses

Revisar el armario es otra tarea importante. Deshazte de las prendas que no has usado y regala aquellas que ya no te gustan. Este ejercicio no solo ayuda a liberar espacio, sino que también permite hacer lugar para nuevas adquisiciones que realmente te entusiasman.

5. Enfocarse en los lugares más utilizados

En lugar de intentar abarcar todos los espacios de la casa a la vez, Rosenthal aconseja concentrarse en las áreas más transitadas, como la cocina, el estudio o las zonas de invitados. De esta manera, podrás obtener resultados visibles sin sentirte abrumado por la tarea.

Comenzar el año con una limpieza de objetos acumulados no solo ayuda a liberar espacio físico, sino también mental. Deshacerse de lo innecesario permite organizar mejor el entorno, dar paso a nuevas oportunidades y empezar el año con una sensación de frescura y renovación.