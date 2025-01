China no ha declarado estado de emergencia nacional por diversos casos de infecciones respiratorias

La pandemia de la COVID-19 que afectó al mundo desde 2020 hasta 2023 ha generado preocupación en diversas comunidades internacionales. Sin embargo, también ha sido aprovechada como base para difundir desinformación y generar impactos psicosociales. En este contexto, se ha difundido a través de redes sociales una información y un video que afirman la existencia de una epidemia de múltiples virus respiratorios en China, los cuales habrían causado un gran número de muertes y colapsado los hospitales y crematorios en dicho país. No obstante, esta información carece de precisión y el medio que la difundió ha publicado noticias falsas y conspiranoicas anteriormente.

La videonota viralizada fue realizada en idioma chino simplificado y tiene una duración de 39 segundos. En las imágenes presentadas, se pueden ver personas en un hospital de China junto a varios niños con mascarillas puestas. Además, en cierta parte del audiovisual se pueden observar algunos documentos que presumiblemente hacen referencia a la descripción del posteo.

Publicaciones viralizadas en las redes sociales de Facebook, Threads y X. Foto: capturas de pantalla

"Cinco años después de la pandemia de Covid-19, China enfrenta un brote del metapneumovirus humano (HMPV), junto con otros virus como la influenza A, el Mycoplasma pneumoniae y el Covid-19. Informes y publicaciones en redes sociales indican hospitales y crematorios saturados, especialmente en pediatría, con casos graves de neumonía y 'pulmón blanco'", se lee en la descripción de la publicación más viralizada por la red social de X, que ha logrado alcanzar la visualización de más de 1.100 millones de personas, recopilando 6.000 'me gusta', 3.000 republicaciones en los muros de otros usuarios y páginas, 615 comentarios y más de 1.000 veces guardado.

Aumento de enfermedades respiratorias solo ha afectado a menores y no hay fallecidos

Realizamos un recorte a uno de los fotogramas de la video nota informativa que circula por las redes y la sometimos a una búsqueda inversa con herramientas de traducción de Google. Hallamos que el medio que lo publicó se llama "Nueva Televisión de la Dinastía Tang" (NTD Televisión), y está vinculada al movimiento religioso Falun Gong, que fue perseguida por el gobierno de China en 1999. Ellos adoptaron políticas conservadoras tras migrar al país norteamericano.

Video de la nota desinformativa publicada en el canal de NDTV en YouTube. Foto: captura de pantalla

Este diario no trabaja en China, sino en Estados Unidos y Reino Unido, y son parte de la empresa de medios de comunicación de ultraderecha Epoch Media Group, conocidos por promover teorías de la conspiración como las antivacunas en la época de la Covid-19, alentar afirmaciones falsas sobre fraudes en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, al igual que la teoría política amarillista "QAnon" a favor de Donald Trump, entre otras.

El audiovisual viralizado, que fue publicado el 27 de diciembre de 2024 en la plataforma de YouTube por NDTV, afirma que existe un repunte de casos de infección respiratoria en infantes y adultos, y que es producto de una supuesta "nueva enfermedad" que combina la Covid-19 con la influencia A y el Mycoplasma, además de la aparición de la metapneumovirus humano (HMPV); pero no se señala que los hospitales y crematorios están saturados, sino que hay personas fallecidas y que el brote, de manera conspiracional, fue hecho por el gobierno chino.

Publicación del medio Liberty Times que advierte sobre la propagación de noticias falsas por Epoch Times y NDTV. Foto: captura de pantalla.

Buscamos información sobre un posible brote o epidemia sobre este tipo de enfermedades respiratorias y encontramos que, en efecto, existe un aumento, pero no en toda China, sino en Guangzhou. El medio local News Dayoo, publicó un informe que señala un incremento de casos de enfermedades infecciosas de la garganta en menores, que en mayoría son variables de diversos tipos de influencia que no suscitan a la neumonía y mucho menos la muerte. Las causas de este repunte, indica la pediatra Li Shuhua, se debe a una aparición cronológica que se da cada 3 o 5 años, influenciado por el cambio del clima, como el verano largo del 2024 en la ciudad. Además, resaltó Shuhua, que este tipo infecciones es normal en el crecimiento de los niños desde los 5 años. A pesar de todo ello, las estadísticas no superan al del año 2023. Finalmente, no hay reportes oficiales que señalen la identificación de adultos y ancianos enfermos por este tipo de enfermedades, tampoco por la Covid-19 y mucho menos hospitales abarrotados y crematorios colapsando.

También encontramos que el medio internacional Reuters publicó una nota señalando que el gobierno chino ha levantado las alarmas ante la posible aparición de una enfermedad que cause neumonía. Sin embargo, debido a factores como el ingreso a las estaciones de otoño e invierno y el aumento de estas enfermedades respiratorias, por el momento no se han tomado mayores intervenciones como para decretar estados de emergencia ni catalogar una epidemia. En este mismo tenor, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha publicado ningún reporte que indique este tipo de eventos en el país.

Sobre el virus respiratorio metapneumovirus humano (HMPV), se sabe que se identificó en el año 2001 y fue controlado, ahora es una de las enfermedades respiratorias comunes que afecta a todas las personas de cualquier edad, pero que puede afectar gravemente a los adultos mayores y menores de 5 años que tengan las defensas bajas o se encuentren vulnerables. Sus síntomas son similares al de la gripe común y pueden agravarse dependiendo del estado del paciente.

Conclusión

China no ha decretado ningún estado de emergencia por el aumento de enfermedades respiratorias, y mucho menos los centros de salud se encuentran saturados. El contenido viral difundido se basa en la publicación de un medio de comunicación chino conocido por difundir noticias falsas y teorías conspiranoicas. Este medio se basó en la realidad de un aumento de enfermedades respiratorias, mayoritariamente en menores, para distorsionar la información con parcialidades alarmistas en contra de la salud. Por otro lado, el gobierno de Pekín se encuentra alerta ante la posibilidad de una enfermedad que cause neumonía debido al cambio de estación a otoño e invierno, pero no ha catalogado ningún evento como de preocupación. Además, no existe reporte de fallecidos ni casos de neumonía grave por el virus del metapneumovirus humano (HMPV) u otros. Por ello, catalogamos este tipo de información como imprecisa.

