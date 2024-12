Actriz de 'La casa de papel' y 'Vis a Vis' dicrepa con los Goya, donde no ha sido nominada

Najwa Nimri es una actriz y cantante española que destaca por su franqueza dentro y fuera de cámaras. Alcanzó popularidad en esta parte del continente cuando se convirtió en Zulema, la indiscutible villana de 'Vis a Vis', la exitosa serie española que alcanzó altos índices de audiencia. Luego, se dejó ver en otra exitosa producción: 'La casa de papel' donde interpretó a Alicia Sierra Montes.

Ahora Nimri no se ha quedado callada y ha mostrado su desacuerdo por la revelación de los nominados a los Premios Goya 2025, donde no figura en ninguna de las categorías, pese a que para muchos era una de las favoritas tras su papel como Aurora, en ‘La virgen roja', la película de la directora Paula Ortiz. El filme se puede ver en Prime Video y se encuentra en la lista de las más vistas a nivel mundial, indica la prensa española.

Para muchos, su nominación era algo que se veía venir luego de su postulación a Mejor Interpretación femenina en los Premios Forqué, a pesar de que finalmente ganase Carolina Yuste por La infiltrada, escrita y dirigida por Arantxa Echevarría.

Y ahora tras no estar su nombre en las nominaciones a los Premios Goya 2025, Najwa Nimri no ha dudado en dar su opinión a través de X: "No es injusto, es política", escribió junto a un emoji de un beso con corazón. Pero eso no fue todo. Un usuario escribió y opinó: "Hay cinco puestos y no pueden caber todas las interpretaciones del año. Solo las cinco que tengan más votos. Es así, y siempre ha sido y será así. Siempre se han quedado grandes trabajos fuera, la misma Marisa Paredes para empezar. Es el sistema, así son los premios". La actriz respondió: "Por eso no es injusto, por eso es política" y siguió retuiteando algunos de esos tweets que le apoyaban.

Najwa Nimri en 'Vis a vis' dio vida a unas de las villanas más inolvidables. Foto: internet



¿De qué trata 'La virgen roja'?

La película de la directora Paula Ortiz cuenta la historia real de Hildegart Rodríguez, una joven prodigio y pionera feminista de la época de la Segunda República asfixiada por el yugo materno. Alba Planas es esa hija y Nimri interpreta a su inquietante madre. Cuando la cinta se proyectó en el Festival de San Sebastián, la crítica se rindió ante Najwa. "Najwa Nimri sencillamente apabullante, en un papel que ya la posiciona en la carrera por el Goya" se lee en la página Cinemanía.

La virgen roja tiene ocho nominaciones en los Goya y en la categoría de Mejor actriz protagonista figuran: Tilda Swinton y Julianne Moore (por La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar), Carolina Yuste (por La infiltrada), Patricia López Arnaiz (Los destellos) y Emma Vilarasau (por Casa en Flames).

La premiación de la 39 edición de los Goya 2025 será el 8 de febrero en Granada, España.