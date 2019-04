Avengers Endgame: ¡Lo hizo! Karen Gillan reveló spoiler de la película

'Avengers Endgame' llegará a nuestras salas en pocas semanas. Es por este motivo que no solo la expectativa de los fans está por los cielos, sino también la de los actores involucrados en la película.

Karen Gillian, actriz que interpreta a la tenaz Nébula, participó en una conferencia de prensa de Avengers: Endgame donde dio reveladores detalles sobre la cinta más esperada por los fans de Marvel.

Consultada por el desarrollo su personaje desde su primera aparición en ‘Guardianes de la Galaxia’, Gillan precisó que Nebula habría sufrido una serie de abusos en su papel como la hija adoptiva de Thanos. La estrella Hollywood aseguró que su próximo altercado contra el titan sería aún más complicado.

"Ella sufre de algunos problemas de papá", dijo Gillan. "Creo que estoy emocionada de que finalmente enfrente la fuente de este abuso. Esto se ha ido acumulando a través de múltiples películas ... Me gustaría verla intentarlo y enfrentar eso. No sé si lo hará. No estoy diciendo nada. Me puse muy nerviosa de que podría haber entregado algo ".

Para los fanáticos de los cómics, la historia de Nébula en la saga de 'Infinity Gauntlet' es muy peculiar. En dicho arco, Nébula se hace con el guantelete del infinito para enfrentar a Thanos, algo que la interprete estaría esperando recrear de alguna manera.

A pesar que Nebula comenzó inicialmente en el MCU con un papel antagónico, se espera que 'Avengers: Endgame' lleve a su personaje a una nueva faceta al lado de los héroes.

La anticipada 'Avengers: Edngame' es la cuarta parte de ‘Los Vengadores’ que se estrenará este 25 de abril y contará el final de la batalla entre los héroes y el titán loco Thanos.