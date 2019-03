He-Man: película del héroe de Eternia tendrá a Noah Centineo como protagonista

La nueva película de He-Man será una de las próximas películas a estrenarse, por tal motivo Mattel Films y Sony se encuentran en conversaciones con el joven actor Noah Centineo, quien interpretará al héroe de Edenia.

Centineo es conocido por su actuación en la película de Netflix, 'A todos los chicos de los que me enamoré' y 'Sierra Burguess'.

La cinta de He-Man estará basada en la franquicia Master of the Universe, conocida por sus fanáticos como MOTU, la cual comenzó con una colección de juguetes comercializada por Mattel en la década de los 80.

Esta sería la segunda adaptación del héroe de Grayskull, la primera se estrenó en 1987 y estuvo protagonizada por Dolph Lundgren, (He-Man) y Frank Langella (Skeletor). La película fue duramente criticada por los seguidores de MOTU, lo que impidió la secuela que estaba programada.

Según información del portal Web The Wrap, la nueva película de He-Man estará dirigida por los hermanos Adam y Aaron Nee, con el guion de Matt Holloway, quien estuvo a cargo del libreto de Iron Man y Transformers: The Last Khigh.

La película de He-Man no cuenta con un título oficial y fecha de estreno, pero se espera que el rodaje comience en julio de este año.