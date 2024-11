Las sorpresas en Universitario para la próxima temporada no dejan de llegar. Ante la posible salida de Nelson Cabanillas a Melgar, desde México se informa que Edison Flores, bicampeón con camiseta crema, también se convertiría en nuevo jugador del dominó para el 2025. Esto se debe a que su préstamo con los merengues llega a su fin y Atlas, dueño de su pase, no tendría al ‘Orejas’ en consideración debido a que el club azteca sobrepasaría el cupo de extranjeros.

Esto fue dado a conocer por el periodista mexicano Juan Manuel Figueroa, quien señaló que Edison Flores no tiene espacio en Atlas, por lo que se buscaría su préstamo a un equipo mexicano o peruano. La cesión del jugador a Universitario es hasta finales de 2024 y el club deberá iniciar las negociaciones con el club de Guadalajara para retener a uno de sus máximos baluartes con mira al tricampeonato.

Edison Flores no seguiría en Universitario y sería prestado a Melgar

Mediante un video, el periodista Juan Manuel Figueroa informó sobre la actualidad de Edison Flores, jugador perteneciente a Atlas de México y que actualmente está cedido en Universitario, vínculo que culmina a fines del presente año. En ese sentido, los Zorros ya buscan opciones para el ‘Orejas’, con quien no cuentan para la próxima temporada debido a que tienen completo el cupo de extranjeros.

“Edison Flores termina su préstamo con Universitario y busca nuevo equipo. En Atlas, la situación es un poco compleja, ya que es una posición que los Zorros ya tienen ocupada y tienen la plaza de extranjeros llena. Flores no entra en planes de los ‘rojinegros’ del Atlas e intentarán cederlo a algún equipo, ya sea mexicano o de Perú. Se habla del Melgar como una opción importante”, aseveró el comunicador.

En su discurso, Figueroa precisa que la única forma en que el ‘Orejas’ se quede en Atlas es si se concreta la salida de uno de los extranjeros de la plantilla, lo cual le abriría un cupo en el equipo. No obstante, dicho panorama es muy complicado, por lo que se cree que el mediocampista de la Bicolor volvería a ser cedido, aunque de momento se desconoce su destino.

¿Edison Flores se quedará en Universitario?

Esta información desde México surge luego de las declaraciones de Edison Flores luego de ganar el bicampeonato con Universitario. En medio de las celebraciones de los jugadores de la ‘U’, Flores dio a entender entre lágrimas que sería su última temporada con camiseta crema. “Agradezco a toda la hinchada de la ‘U’ que estuvo con nosotros día a día, más de 80 mil metidos a los estadios. Mira este lindo marco. Solo queda decirle al hincha de la ‘U’ ‘muchas gracias y fue un gusto”, indicó para L1 Max.

En otro momento, ‘Orejas’ aseveró que se tomaría un tiempo para pensar en su futuro. “El fútbol ahora mismo me lleva a la Selección y estoy pensando a full en eso. Después de ello me tomaré unos días para pensar y decidir de qué es lo que quiero hacer. Siempre es bueno tomarse un momento y pensar de qué cosas yo quiero para el 2025, eso lo he tenido claro”, sostuvo en entrevista con Movistar Deportes.

“El Atlas me dio la oportunidad de llegar libre a Universitario durante un año y medio. Como se sabe, ellos son dueños de mi pase y son los que también deciden. Por algo lo compraron. Quizá haya la posibilidad de volver a los entrenamientos del club también, pero aún no lo he pensado”, agregó el futbolista de 30 años.