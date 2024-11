El presente de la selección peruana en las Eliminatorias 2026 es paupérrima. En 12 jornadas disputadas, el equipo de Jorge Fossati solo ha sumado 7 puntos, el peor arranque de su historia en este certamen. El que inició este camino terrible de la Bicolor en las clasificatorias fue Juan Reynoso, quien dirigió las primeras 6 fechas y sumó 2 unidades. Sin embargo, el 'Cabezón', en una reciente entrevista con un medio mexicano, criticó a la FPF por su trabajo en menores.

El 'Cabezón' remarcó que hizo debutar con Perú en Eliminatorias a futbolistas que no formaron parte de las categorías sub-17 ni sub-20 de la Bicolor, como Piero Quispe, volante que brilló y campeonó con Universitario en 2023, lo que le sirvió para emigrar a Pumas de la Liga MX.

Juan Reynoso critica con dureza a la FPF luego de hacer debutar a jóvenes en las Eliminatorias

En el programa de YouTube 'Fútbol de cabeza', el DT que sacó campeón a Cruz Azul después de 23 años en el balompié mexicano recordó su paso por la Bicolor y cuestionó a la estructura de la Federación Peruana de Fútbol por no tomar importancia a las divisiones menores, al punto que los clubes de la Liga 1 no cedieron a sus jugadores para el Preolímpico 2024 por la falta de mano dura de la FPF.

"Hicimos debutar en Eliminatorias Sudamericanas a chicos no habían jugado ni la sub-20 ni la sub-17. Nos sacan casi en un año y venía el Preolímpico sub-23 en enero, torneo en el que podíamos competir porque 4 o 5 chicos ya habían jugado con nosotros. Se había mandado incluso a algunos afuera, que venían de la sub-20 pisando fuerte. Dijimos: 'O se pone fuerte la FPF para mandar al mejor equipo a la sub-23, que es la transición previa a la Copa América...'. Los equipos dijeron: 'No, tengo que jugar pre-Libertadores'. Al final, el Preolímpico fue un desastre y ni compitieron", detalló Reynoso.

En ese torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos París 2024, Perú quedó en el sótano de la tabla del grupo B con solo 3 puntos por la victoria en la jornada inaugural ante Chile por 1-0, con gol de Franchesco Flores.

Piero Quispe debutó con la selección peruana en la era Juan Reynoso en un amistoso ante Bolivia. Foto: Luis Jiménez/GLR

¿Qué dijo Juan Reynoso sobre su paso por la selección peruana?

En el citado espacio mexicano, Juan Reynoso señaló que pensaba en realizar un cambio generacional en la selección peruana, pero que le cortaron este proceso a mitad del camino.

"Cuando viene la invitación de Perú, después del campeonato con Cruz Azul, es como la cereza al pastel. Tengo que reconocer que me gana el romanticismo porque muchos de los jugadores yo sabía que no iban a terminar las Eliminatorias por una cuestión de edad y desgaste", manifestó.

"Me tocó hacer una transición pensando que terminaba su pico ahora en la Copa América 2024 o en esta última fecha FIFA de noviembre. Entré por Ricardo Gareca, quien estuvo cerca de 8 años, pero como todo ciclo hubo desgaste. Llegamos y en la evaluación que hice del plantel dije: '¿Nos alcanzará?' Seguro se irán cayendo jugadores, vamos a traer a otros, vamos a buscar a gente con ascendencia peruana. En ese ínterin, los resultados no se dieron y, cuando no se dan, aparecieron los haters y así todo se dimensionó hacia lo malo", agregó.

¿Qué jugadores hizo debutar Juan Reynoso en la selección peruana?

La idea de Juan Reynoso, según sus palabras, era empezar el cambio generacional en Perú, por lo que muchos jóvenes se estrenaron en la selección peruana bajo su mando.