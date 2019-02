Oscar 2019: ‘Infiltrado en el KKKlan’ se lleva el premio como mejor guión adaptado

‘Infiltrado en el KKKlan’ se llevó el trofeo como mejor cortometraje documental en los Oscar 2019. La cinta, dirigida por Spike Lee se impuso a ‘Can you ever forgive me?’, ‘La Balada de Buster Scruggs’, ‘El blues de Beale Street’ y la favorita ‘Ha Nacido una Estrella’.

El presentación del apartado estuvo a cargo de los ganadores de la estatuilla, Brie Larson y Samuel L. Jackson.

El director, Spike Lee dio un incendiario discurso en el que ha recordado a sus antepasados ”que crearon este país”. “El amor y la sabiduría nos une con ellos. Tenemos que estar todos en el lado correcto de la historia. Entre el odio y el amor hagamos lo correcto”, sentenció.

Con este resultado, 'Infiltrado en el KKKlan' se suma a clásicos del rubro como Argo, Slumdog Millionaire, Brokeback Mountain, Forrest Gump, El silencio de los Inocentes o The Godfather.

Trailer de 'Infiltrado en el KKKlan'

La verdadera historia del Infiltrado en el Ku Klux Klan:

Conoce la historia real de Ron Stallworth, el verdadero infiltrado del KKKlan.#ElInfiltradoKKK (Blackkklansman) 18 de enero solo en cines. pic.twitter.com/xXsVQ3cd0d — FocusFeaturesMX (@FocusFeaturesMx) 10 de enero de 2019

EN VIVO los Premios Oscar 2019

Skin se lleva la estatuilla como mejor cortometraje en los premios Oscar 2019.

Fotos de la presentación de Lady Gaga y Bradley Cooper en los premios Oscar 2019.

Lady Gaga y Bradley Cooper cantan 'Shallow' de la película A Star Is Born.

'First man' de Damien Chazelle logró coronarse en la categoría Mejor efectos visuales en los premios Oscar 2019.

Bao de Domee Shi triunfó como Mejor cortometraje animado en los premios Oscar 2019.

Period. End of Sentence se alzó en la categoría Mejor corto documental en los premios Oscar 2019.

Spider-Man se convirtió en la Mejor película animada de los premios Oscar 2019.

Mahershala Ali se alzó en la categoría Mejor actor de reparto en los premios Oscar 2019 por su trabajo en la película 'Green Book: una amistad sin fronteras'.

'Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury' triunfó en la categoría Mejor edición fílmica.

Roma de Alfonso Cuarón ganó a Mejor película extranjera en los premios Oscar 2019.

Segunda estatuilla para 'Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury' por Mejor mezcla de sonido.

'Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury' ganó en la categoría Mejor edición de sonido en los premios Oscar 2019.

Alfonso Cuarón al ganar en la categoría Mejor fotografía en los Oscar 2019.

Roma de Alfonso Cuarón ganó a Mejor fotografía en los Oscar 2019.

Black Panther triunfó en la categoría Mejor diseño de producción en los premios Oscar 2019.

El ganador a Mejor diseño de vestuario es para 'Pantera Negra' (Black Panther).

La película 'Vice' se alzó en la categoría Mejor maquillaje y peinado en los premios Oscar 2019.

La actriz Regina King se convirtió en la primera ganadora de los premios Oscar 2019.

'Free Solo' se convirtió en el Mejor documental de los premios Oscar 2019.