Carlos Sainz abandona el Dakar tras una etapa maratón ganada por Baciuska en coches

El español Carlos Sainz, cuatro veces ganador del Dakar y vigente campeón en coches, abandonó este lunes por la tarde al término de la segunda etapa del mítico rally organizado en Arabia Saudita, un maratón repartido en dos días, ganado por el lituano Rokas Baciuska.

En la categoría de motos la victoria fue para el australiano Daniel Sanders, pero la noticia del día fue el adiós del veterano piloto madrileño de 62 años y de su copiloto Lucas Cruz, cuyo Ford Raptor había volcado el domingo, sufriendo serios daños en la jaula de seguridad.

A pesar no poder contar con asistencia, Sainz logró llegar a la meta este lunes, pero el estado de su vehículo, junto a la oposición de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) a que continuase con el coche dañado supusieron el adiós del piloto español, que estaba a cerca de una hora y media de la cabeza de carrera.

"Hasta pronto, Rey Carlos", le despidió la organización de la prueba en X.

Carlos Sainz, bicampeón del mundo de rallies (1990 y 1992) y que ganó el Dakar-2024 con un vehículo de propulsión eléctrica, cuenta en su palmarés con cuatro 'Touaregs' conquistados con cuatro marcas diferentes; 2010 con Volkswagen, 2018 con Peugeot, 2020 con MINI, y 2024 con Audi.

"Una de las grandes decepciones de mi carrera, pero también peino canas y sé que las carreras son así", reconoció el piloto.

"Si me quedo en casa seguro que no pasa nada, me da rabia por Ford, no poder ayudar al equipo. Hoy lo que pienso es en que todo el trabajo de un año ha servido de poco, el coche es competitivo y algún tipo de satisfacción te da, pero en tres días irte para casa es un jarro de agua fría importante", declaró Sainz ante los medios desde el vivac con gesto serio.

- Cambio de ganador por la organización -

La victoria del día para Baciuska no se hizo oficial hasta casi nueve horas después de la llegada de los pilotos, ya que en un primer momento el triunfo fue atribuido al saudita Yazeed al-Rajhi.

Inicialmente quinto clasificado en esta etapa de 967 kilómetros, el joven lituano de 25 años (Overdrive), que disputa su primer Dakar en la categoría reina de coches, se benefició de una corrección de su tiempo por la organización por un problema en el avituallamiento.

Cuarto en la etapa a siete minutos, el sudafricano Henk Lategan se colocó como líder de la general provisional.

Con la nueva clasificación, el podio de la etapa quedó completado por el argentino Juan Cruz Yacopini, y no por el catarí Nasser al-Attiyah. Este último pasó a la quinta posición detrás de Lategan.

Es la segunda vez consecutiva en la que los organizadores cambian después el nombre del ganador de etapa en coches. Inicialmente atribuida a Guerlain Chicherit, la victoria de la primera etapa el sábado fue a manos del estadounidense Seth Quintero.

En esta larga etapa, repartida en dos días, los pilotos tenían que dormir en el desierto, sin asistencia de sus equipos. También tuvo que abandonar la española Cristina Gutiérrez por un problema en la dirección asistida de su Dacia.

El francés Sebastien Loeb, nueve veces campeón del mundo de rallies, que sigue buscando inscribir su nombre en el palmarés del Dakar, recuperó una parte de la media hora perdida el domingo por un problema electrónico en su Dacia y acabó 7º, a poco más de 15 minutos de Al-Rahji.

- Tres de tres para Sanders -

En motos, el australiano Daniel Sander sigue dominando la prueba tras imponerse por tercera vez consecutiva a lomos de su KTM, con un tiempo de 11 horas 12 minutos y 13 segundos, 6 minutos y 45 segundos por delante del francés Adrien Van Beveren (Honda).

Esta tercera victoria consecutiva, después del prólogo y de la primera etapa, supone una serie inédita en la categoría de motos desde que la lograse el español Joan Barreda en 2017 entre Bolivia y Argentina.

Daniel Sanders aspira a convertirse en el segundo australiano en conquistar el Dakar en moto después de Toby Price (2016 y 2018).

Lógicamente conserva la cabeza de la general, con más de 12 minutos y medio sobre Skyler Howes. El tercer puesto es para el piloto de Botsuana Ross Branch (Hero).

