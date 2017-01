Mávila Huertas encontró el amor en conocido productor musical | FOTOS

Empezó el 2017 más enamorada que nunca... durante el 2016 la periodista peruana Mávila Huertas protagonizó diversos titulares por las sensuales fotografías que compartía en Instagram, y este año lo ha hecho por revelarse el nombre del hombre que le 'robó' el corazón.

Tal y como ella misma lo muestra en sus redes sociales, la conductora de 'América Noticias', edición nocturna, ha encontrado el amor en Manuel Garrido Lecca, un conocido productor musical.

Huertas, quien estuvo casada por tres años con Roberto Reátegui, no tiene problemas en expresar el amor que siente por el músico. "My man" ("Mi hombre"), es la leyenda que acompaña a la más reciente instantánea compartida por Mávila en su cuenta de Instagram.

En la fotografía que tiene casi 300 'Me gusta' muestra al nominado al Grammy con rastros de carmín en el rostro. Garrido Lecca no deja pasar por alto tal detalle y le responde de forma amorosa. "My love" ("Mi amor"), expresa debajo de la foto.

My man... Una foto publicada por Mavila Huertas (@mavilahuertas) el 8 de Ene de 2017 a la(s) 8:28 PST

Garrido Lecca también ha compartido fotos de los dos en Instagram.

Una foto publicada por Manuel Garrido-Lecca (@manuel.garridolecca) el 5 de Dic de 2016 a la(s) 9:42 PST

#Repost @mavilahuertas with @repostapp ・・・ #weddingday #sanpedrodemala Una foto publicada por Manuel Garrido-Lecca (@manuel.garridolecca) el 18 de Dic de 2016 a la(s) 9:04 PST