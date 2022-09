En un video publicado en su cuenta personal de TikTok, Keiko Fujimori le aseguró a su electorado que no volverá a postular a la presidencia de la República en caso se dé un escenario de nuevas elecciones. Mediante el breve clip, la lideresa señaló que la vacancia es la solución para salir de la crisis que aqueja al país; no obstante, reconoció que no se tienen los votos para esta medida, por lo que hizo un llamado a considerar otras opciones, como un adelanto de comicios generales. Asimismo, declaró que aunque no vaya a ser nuevamente candidata, asumirá un rol de activista, con el que “buscará consensos para salir del estancamiento político”. Este mensaje se suma a anteriores declaraciones en las cuales mencionaba esta opción como una alternativa a tomar en cuenta. VIDEO: TikTok/@keikofujimorih