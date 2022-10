Giuseppe Benignini, expareja de Michelle Soifer, brindó una entrevista al programa “Amor y fuego” sobre su nueva vida fuera del Perú. Sin embargo, en un momento, el modelo venezolano fue sorprendido por el vidente Roberto Granda, quien afirmó haber tenido más que una simple amistad con él. Recordemos que, hace varios años, se hizo viral una foto de ellos juntos que desató rumores de un supuesto romance. “Hay una verdad y una mentira, pero no puedes negar que entre tú y yo hubo algo más...”, expresó. La presentadora le preguntó si fueron pareja, pero el vidente aclaró: “Fuimos amigos cariñosos”. Luego, aseguró que el popular ‘Principito’ le debe dinero. “Te presté S/ 1.500 soles que no me devolviste”, dijo. VIDEO: Willax TV