¡Quedó indignada! Magaly Medina cuestionó a Melissa Paredes por la relación que tiene Anthony Aranda con su hija, tal como se ve en las fotos que le envía a Rodrigo Cuba. ”A los niños hay que cuidarlos como florecitas, hay que protegerlos, yo, como mamá, no dejaría que mi hija pequeña se quede dormida en las piernas de mi novio (...) No podría, yo he sido sumamente celosa, desconfiada (...) Ella no conoce a este hombre, esa es una relación que tiene una fecha de caducidad”, aseveró. Video: Magaly TV.