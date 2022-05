En medio del escándalo mediático entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba por el régimen de visitas que tendrá cada padre con su menor hija, Anthony Aranda salió a declarar sobre la foto que se volvió viral en distintos medios de comunicación. En la instantánea se ve al integrante de “Esto es guerra” abrazando a la engreída del ‘Gato’ Cuba. Al ser consultado por el tema, el bailarín aclaró que no había nada de malo en que pasen tiempo juntos, pues se tienen cariño y respeto. “¿Cuál? ¿La foto que estoy agarrando un carrito en Wong y ella está dentro del carrito y ella me agarra la mano? Sí, me tiene cariño, pero no le veo nada de malo (...) la falta de respeto es de algunos que lo califican así”, puntualizó. Video: América TV