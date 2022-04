Josie Diez Canseco, conocida esotérica peruana, compartió en sus redes sociales un consejo para evitar infidelidades en las parejas, a propósito del reciente ampay que protagonizó Aldo Miyashiro tras ir a una ‘pichanga’. “¿Preocupada porque se vaya a la pichanga? ¿Tienes miedo que vaya a mirar por allá? No, todo eso se elimina... Toma tu perfume personal, impregna dos limones con él y antes de que él salga, colócale los limones en sus ojos por tres minutos y vas a ver cómo no piensa en nadie, no mira a nadie, lo único que quiere hacer es regresar a tu lado”, dijo en el video de TikTok mostrando el paso a paso de esta alternativa. Video: TikTok.