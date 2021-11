El jurado de Yo soy, grandes batallas internacional y productor radial, Jorge Henderson, se mostró de acuerdo con Katia Palma al afirmar que la imitadora no cantó, sino que gritó.

‘Amanda Miguel’ retó al consagrado ‘Ricardo Arjona’ en la última edición de Yo soy, grandes batallas internacional, emitida el lunes 22 de noviembre. No obstante, su presentación recibió duras críticas. Una de las más fuertes llegó de parte de Jorge Henderson. “Saliste con una nasalidad que destrozaste el personaje. Ahí ya me asusté”, afirmó. Una opinión similar tuvo Katia Palma, quien le aseguró a Abigaíl Márquez, nombre de la imitadora de la cantante argentina, que su interpretación de “Así no te amará jamás” le resultó ‘encrespada’. “Para mí, gritabas”, afirmó. Video: Latina