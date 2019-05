Pokémon GO: Se filtra supuesta conexión con Pokémon Escudo y Espada [VIDEO]

A menos de tres meses del anuncio de Pokémon Escudo y Espada, aparecen nuevos detalles de los nuevos títulos de la franquicia que llegarán a Nintendo Switch. Esta vez, se habría filtrado una conexión con la creación de Niantic, Pokémon GO.

La posible compatibilidad entre ambos videojuegos se descubrió a través de la minería de datos hecha por Chrales, quien publicó en su cuenta de Twitter una infografía con los detalles de la nueva actualización de Pokémon GO que fue liberada hace unos días por Niantic.

En ella, además, de los nuevos módulo cebo que permitirán el registro de Magnezone, Probopass, Leafeon y Glaceon en la creación de Niantic, el dataminer descubrió el nombre clave “Koala”, que podría hacer referencia a Pokémon Shield y Pokémon Sword, los cuales se conectarían al juego de realidad aumentada.

Según el dataminer, este nombre clave es muy parecido a lo que sucedió antes del estreno de Pokémon Let’s GO, Pikachu/Eevee, pues en los códigos de una actualización de Pokémon GO, se descubrió el ‘name code’ de Beluga, el cual pertenece al actual título de la franquicia en Nintendo Switch.

Es probable que Game Freak vuelva a utilizar Pokémon GO para promocionar sus nuevos videojuegos y se lance un evento sorpresa tal como sucedió con la llegada de Meltan durante el Community Day de Chicorita. Sin embargo, La casa desarrolladora, Niantic y The Pokémon Company no han confirmado conexión alguna entre los títulos hasta el momento.

Más detalles de los nombres clave de juegos anteriores:https://t.co/4x8yksPgdP — Centro Pokémon 🕵️⚡ (@CentroPokemon) 10 de mayo de 2019

Pero lo que sí se sabe, es que Pokémon Let’s GO, Pikachu/Eevee y Pokémon Escudo y Espada estarán conectados de cierta manera, y ya se rumorea que habrá novedades acerca de los nuevos videojuegos de la franquicia muy pronto, posiblemente durante el E3.