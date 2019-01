Mario Kart Tour se retrasa hasta mínimo junio

Mario Kart Tour será la segunda iteración del fontanero conocido por todos en el mercado de los videojuegos móviles. Sin embargo, la fecha programada hasta hace poco para esta aventura era el próximo marzo, pero una decisión de Nintendo en las últimas horas ha retrasado el juego por al menos unos tres meses más.

La decisión fue comunicada a través de un tuit de la cuenta oficial de Nintendo en Japón, en el que mencionan las razones por las que se ha postergado el lanzamiento.

Mario Kart Tour traerá la experiencia de la ya clásica y veterana saga de Mario Kart a los dispositivos móviles y se espera que, junto a las lecciones aprendidas con Super Mario Run, Nintendo colme sus expectativas.

Quizá es por esto que la compañía japonesa se está preocupando no solo por este título, sino también por otros como Metroid Prime 4, el cual también acaba de ser no solo reprogramado, sino reiniciado como proyecto debido a que el producto no alcanzaba los estándares exigidos por Nintendo.

En el tuit, la gran N menciona: “La aplicación para smartphones Mario Kart Tour será distribuida en el verano de 2019 (de junio a septiembre en esta parte del mundo), para mejorar la calidad de la aplicación y ampliar el contenido del servicio después de la entrega”.

Sin embargo, nada está dicho oficialmente pasando las fronteras del país nipón, por lo que todavía no es claro si esta medida también comprenderá al lanzamiento occidental del juego. Aun así, es poco probable que Nintendo of America lance el juego en una fecha distinta y sustancialmente próxima.