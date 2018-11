Pokémon GO: Los combates entre entrenadores ya han sido probados y se dividirán en tres ligas

Más información caliente acaba de revelarse con respecto a las batallas entre entrenadores que llegarán a Pokémon GO. Los conocidos pvp estarán divididos en tres ligas en las que distintos entrenadores podrán desenvolverse en combate. Además, se afirma que varios Youtubers ya han podido probar el sistema de combate que ha implementado Niantic. Hay dudas sobre si estas batallas pvp serán parecidas a las presentes en Pokémon Let's Go.

Pokémon GO tiene más de dos años de publicado y en ese lapso de tiempo se ha convertido en uno de los videojuegos más populares del mercado móvil. Sin embargo, desde su salida, Niantic recibió constantes críticas y presiones sobre el hecho de que las clásicas batallas estén ausentes en su aplicación. Eso, para suerte de todos, ha cambiado en los últimos minutos.

Nueva información sobre el PVP en Pokémon GO: Los combates en Pokémon GO estarán divididos en tres ligas, Great, Ultra, y Master. pic.twitter.com/TSl91nRlFU — Pokémon Alpha (@PokemonAlphaXYZ) 30 de noviembre de 2018

Para los jugadores más veteranos, la franquicia Pokémon ha logrado implementar a los combates como una de sus principales características. Desde la época del Gameboy con Pokémon Azul y Rojo, se les invitó a los jugadores a establecer intercambios y combates para poder desarrollar sus habilidades como ampliar su pokédex.

Importante fue la desilusión al momento de la salida de Pokémon GO (fuera de la parafernalia propia del lanzamiento y de sus logros cuantitativos plasmados en el número de descargas) cuando muchos fanáticos antiguos de la franquicia descubrieron que las batallas entre entrenadores no serían posibles, no al menos desde ese momento.

Es por eso que la reciente revelación de Niantic a través de redes sociales (especialmente Twitter) oficiales de Pokémon GO han dado la vuelta al mundo de manera importante. Y es que la compañía ya había adelantado meses antes que las esperadas batallas entre entrenadores llegarían para fin de año, algo que finalmente pudo cumplir. Se afirma que hay Youtubers que ya han probado este sistema pero que no podrían revelar nada por el momento.

Varios Youtubers fueron invitados a probar el nuevo sistema de pvp de pokémon go. Pero aun no estan autorizados a revelar nada.

Esperemos que todo salga bien y que se creen un buen sistema de pvp divertido para todos. 🙂👍#PokemonGo #pokemon #pokemania #Pokénoticias#pvp pic.twitter.com/snaY2NSgAL — NeoAngel02 (@NeoAngel02) 30 de noviembre de 2018

Sin embargo, será interesante ver cómo se ejecuten estas batallas en los próximos días o semanas, ya que falta apenas un mes para finalizar el año. Por lo pronto, ya se conoce que estos combates llegarán distribuidos en tres ligas:

1. Liga Super

2. Liga Hyper

3. Liga Máster

¿Será este motivo para un alza en el número de usuarios en Pokémon GO? ¿Volverán los que por algún motivo desinstalaron el juego? ¿Llegarán los jugadores que tenían preferencia por los juegos originales? ¿Será el nuevo sistema de combate parecido a los clásicos pvp de Gameboy o más a Pokémon Let's Go? Por lo pronto, solo podemos esperar a más confirmaciones de parte de Niantic mientras se viene desarrollando el Community Day Anniversary. Mantente informado sobre más del popular Pokémon GO en nuestra sección especializada.