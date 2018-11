Fortnite: Ninja queda fascinado con nuevas skins de Dragon Ball [FOTOS]

Uno de los principales atractivos de Fortnite es la creación de skins, trajes alegóricos desarrollados por Epic Games o por medio de alianzas con otras empresas como fue el caso de Marvel y NFL, los cuales hemos podido ver en los distintos streams que ha hecho Ninja; sin embargo, esta vez quedó sorprendido con trajes de Dragon Ball.

Nadie duda de la creatividad que tiene Epic Games para generar más contenido en Fortnite, lo cual motiva a los usuarios a generar ideas para mejorar la experiencia de juego dentro del battle royale e incluso son apoyadas por famosos creadores de contenidos.

@RyaiArt, un usuario de Twitter compartió cuatro skins dedicadas a Dragon Ball ‘taggeando’ a @FortniteGame, lo cual generó una ola de comentarios por parte de sus seguidores, quienes apoyaron la idea y expresaron su deseo por tener esos trajes dentro del juego.

El tweet generó mucho revuelo en la red social e incluso llegó a ser compartido por Ninja, quien quedó totalmente asombrado por el diseño y dijo que pagaría hasta 100 dólares por tener ese aspecto en Fortnite.

I would pay $100 for these skins MINIMUM @FortniteGame @FortniteJP https://t.co/A9ED4y7Cwm