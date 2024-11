El insólito DT que tendrá Messi en el Inter Miami: fue su compañero y nunca dirigió a un club

Luego de quedar eliminado en los playoffs ante Atlanta United, Inter Miami se quedó sin técnico. Gerardo Martino anunció que por "cuestiones estrictamente personales" abandona el cuadro rosado y deberá viajar a Rosario en las próximas horas. No obstante, la noticia en sí no es la partida del 'Tata', sino quién la de quien será el próximo entrenador de Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.

Este viernes 22 de noviembre saltó la 'bomba' de quién será el nuevo estratega del equipo de David Beckham, quien fue excompañero de los futbolistas mencionados en el FC Barcelona y nunca dirigió a un club, sino que estuvo al mando una categoría sub-20, precisamente de la selección argentina. ¿De quién estamos hablando? Javier Mascherano.

El periodista internacional César Luis Merlo publicó en su cuenta de 'X' que el 'Jefecito' se hará cargo del Inter Miami a partir de la siguiente temporada y dirigirá por primera vez a un club. "El club ya cruza documentos con el argentino, que firmará un contrato a largo plazo", escribió el comunicador, quien señaló que el DT renunciará en las próximas horas a su cargo como DT de Argentina Sub-20, que deberá buscar un nuevo estratega para el Sudamericano de la misma categoría que se llevará a cabo el próximo año en Venezuela.

Información sobre Javier Mascherano. Foto: captura 'X'/César Luis Merlo

¿Qué dijo Gerardo Martino tras su salida del Inter Miami?

En conferencia de prensa, el entrenador argentino explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de dejar de ser el DT del Inter Miami que afrontará su primera participación en el Mundial de Clubes 2025.

Tengo que dejar Inter por motivos personales. No podemos volver el año próximo. De más está decir que hemos disfrutado mucho y agradezco la oportunidad de haber trabajado en este club que demanda mucho y todavía tiene mucho por hacer", comentó el argentino.

Luego, el popular 'Tata' se refirió a decir qué le podría deparar el fútbol en un futuro: “He trabajado tan poco en el fútbol argentino que no sé si lo considero viable. Me animaría a decir que no, pero tampoco cierro las puertas. La realidad es que yo no voy a trabajar por varios meses del año próximo, no hay nada que hablar respecto a eso y mucho menos dónde".

Finalmente, aprovechó para reflexionar sobre su última temporada junto a Lionel Messi: "Fue el año y medio que más cercanos hemos estado. Con un contacto mucho más estrecho, pero también tiene que ver con el momento de su carrera y todo lo que venía consiguiendo con la Selección Argentina, la tranquilidad con la que estaba viviendo".